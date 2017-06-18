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連日豪雨5路段封閉 用路人請改道

因連日豪雨，有5條路段封閉。此為封路搶修示意圖。（資料照，公路總局提供）

2017-06-18  09:20

〔記者楊媛婷／台北報導〕連日豪雨不斷，用路人開車請務必小心，交通部公路總局統計，至今日上午8時，台8線131K慈恩路段、台8線中橫公路台中市德基（63K） 與梨山至大禹嶺（85K~110K）路段、台20線高雄市勤和（92K）路段、台29線高雄市那瑪夏至五里埔路段（11k~23k） ，5條路段因災情封閉，公路總局正在積極搶通中。

公路總局指出，因災情封閉的路段中台8線131K慈恩路段，因發生道路邊坡坍方，導交通阻斷，預計今（18）下午17時搶通；台8線中橫公路台中市德基（63K）、梨山至大禹嶺（85K~110K）路段，發生道路邊坡坍方，交通阻斷，預計明日（19）下午17時搶通；台20線高雄市勤和（92K）路段，道路邊坡持續落石，路基流失，交通阻斷，預計明（19）下午17時搶。

另外如台20線台東縣海端鄉向陽路段（153k~175k），因路基流失，預估要到6月30日下午15時才能搶通；台29線高雄市那瑪夏至五里埔路段（11k~23k），同樣也因路基流失，交通阻斷，預計6月30日下午17時搶通。

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