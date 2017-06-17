林口、深澳 2電廠硫氧化物將佔新北全市44％

林口電廠陸續啟用新機組，強調使用最新科技進行污染管理，排氣值都遠低於法規標準值。（林口電廠提供）

2017-06-17 21:13

〔記者何玉華／新北報導〕深澳燃煤電廠擬擴建復活，新北市環保局表達反對，希望台電選擇乾淨能源或綠能發電，其實新北市境內已有一座燃煤的林口電廠，環保局評估，林口電廠明年第3機組也啟用後，佔全市硫氧化物排放總量20％，再加上深澳電廠則高達44％，新北市空氣品質要邁向二級防制區將遙遙無期。

林口電廠表示，排放數據同步公布在環保局、環保署、台電公司網站，是用最新的科技管理污染，排放標準都遠低於環保法規要求，例如硫氧化物（SOx）標準值是60ppm，電廠降至5至10ppm；氮氧化物（NOx）標準值70ppm，電廠降至16至23ppm；環保局的推估數據可以再進一步分析。

環保局副局長王美文表示，民國103年空氣品質防制訂定PM2.5標準，新北市從原本符合空氣品質標準的「二級防制區」變為不符合的「三級防制區」（全台僅花蓮、台東是二級防制區），目前全市PM2.5年平均值為18.7微克/立方公尺，距標準15微克/立方公尺仍有差距；在林口電廠現況下就需減量，若再增加使用高污染燃煤的深澳電廠，要達到二級防制區，難上加難、遙遙無期。因此，希望除了燃煤電廠，台電能評估使用更乾淨燃料或其他綠能的方式。