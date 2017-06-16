配合明年春節晚到 中小學將多上3天再放寒假

配合明年春節晚放，中小學生要多上3天再放寒假，1月25日放寒假，接著放春節，2月21日再開學。圖為小學生上課畫面。（資料照，記者王秀亭攝）

2017-06-16 11:05

〔記者林曉雲／台北報導〕配合明年農曆春節晚放，2月15日才是除夕夜，為使寒假和春節假期連續，教育部因應調整上課日，延後第2學期的開學日到明年2月21日（大年初六），全國高中職、國中和國小學生要先苦後甘，寒假晚放3天，學生多上3天課，1月25日才開始放寒假，但寒假加春節可以放27天，2月21日再開學。

教育部國教署副署長許麗娟表示，教育部邀集地方政府、校長及家長代表開會獲得共識，為使學生的學習完整，並兼顧家庭假期的安排，這次是第3次作如此調整，為方便老師備課，將會在明年1月10日之前將教科書送到學校。

許麗娟表示，如果不調整行事曆，那麼就會是2月12日開學上3天之後，就放春節6天，然後再繼續上課，但假期不連續，會造成家長假期安排的困擾。

107年中小學行事曆如下：

＊1月19日第1學期結束

＊1月22、23、24日共三天上第2學期課程

＊1月25日寒假開始

＊2月15日（除夕）~2月20日（春節放6天）

＊2月21日開學