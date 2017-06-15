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梅雨鋒面滯留 9縣市發布豪雨特報
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豪大雨積水深 里長冒雨清水溝讓網友按讚

2017-06-15  21:16

〔記者蔡淑媛／台中報導〕第2波強烈梅雨襲台，豪大雨造成台中市多處積水，許多是道路側溝遭到垃圾、枝葉阻塞排水，清潔隊除了在風雨前後巡查列管處易淹水550處路段並逐一清除，也接獲不少通報前往排除，卻發現有些只有10幾、20片落葉，疲於奔命四處清除，清潔隊管理科長林華彬呼籲民眾方便的話可以隨手清理，一起維護道路安全。

北屯區松竹路、東山路口也積水近一公尺深，當地和平里長林標權冒雨清理水溝，拿著扒子清除水溝上的枝葉，不久就逐一宣洩，影片也被貼上網路，被里民紛紛按讚。

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  • 北屯松竹、東山路口積水高，里長林標權拿扒子清理堆積水溝蓋的枝葉。（記者蔡淑媛翻攝）

    北屯松竹、東山路口積水高，里長林標權拿扒子清理堆積水溝蓋的枝葉。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 林標權拿扒子清理堆積水溝蓋的枝葉，積水順利流入水溝消退。（記者蔡淑媛翻攝）

    林標權拿扒子清理堆積水溝蓋的枝葉，積水順利流入水溝消退。（記者蔡淑媛翻攝）

  • 台中豪大雨造成多處積水，清潔隊巡查清除堆積水溝蓋的枝葉退水。（記者蔡淑媛翻攝）

    台中豪大雨造成多處積水，清潔隊巡查清除堆積水溝蓋的枝葉退水。（記者蔡淑媛翻攝）

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相關關鍵字： 梅雨 梅雨鋒面 積水 豪雨
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