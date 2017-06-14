高市新訂燃燒設備空污排放標準 7/1上路

高市府環保局新訂「高雄市燃燒設備空氣污染物排放標準」將於7月1日上路。（記者陳文嬋攝）

2017-06-14 23:57

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高市府環保局新訂「高雄市燃燒設備空氣污染物排放標準」將於7月1日上路，加嚴管制353家工廠排放PM2.5前驅物，違者可重罰100萬元；另9月起燃燒設備改用低污染性氣體燃料最高補助50萬元，透過法規與補助並行，加速工廠設備更新，徹底改善空污。

高市是台灣重工業之都，固定污染源負荷占全台約4成，空氣污染嚴重，根據環保局統計，高市前年氮氧化物排放量是3萬6千噸、硫氧化物排放量達2萬6千噸，清查使用生煤或柴油等燃料的工廠達353家，總計設有768座燃燒設備。

環保局新訂「高雄市燃燒設備空氣污染物排放標準」獲得環保署核定，限制硫氧化物排放標準從300ppm，加嚴為不得超過100ppm；氮氧化物排放標準從250ppm，加嚴為不得超過150ppm，違者可依空污法開罰10萬至100萬元。

環保局長蔡孟裕指出，硫氧化物排放量將可年減1200噸、氮氧化物排放量可年減750噸，目前已輔導24座工業鍋爐改用天然氣，可望降低PM2.5排放量，改善空氣污染。

環保局另研擬「高雄市燃燒設備改用低污染性氣體燃料補助辦法草案」，針對領有固定污染源操作許可證的燃煤或燃油鍋爐，補助改用低污染氣體相關費用1成，補助金額最高50萬元，將於今年9月發布施行。

環保局也推動旅宿業、醫療社福機構及各級學校等商用燃油鍋爐汰舊換新或改用燃料，補助金額為改造或換新費用49%，最高金額50萬元，目前已輔導180家業者，有意配合汰換的燃油鍋爐有41座。