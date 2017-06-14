明鋒面盤據氣溫降 各地有雨、西半部嚴防豪雨

明天天氣非常不穩定，各地容易發生大雨或豪雨，西半部地區尤其嚴防豪雨等級以上的降雨。（記者廖振輝攝）

2017-06-14 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕受到鋒面影響，明（15）日天氣非常不穩定，各地容易發生大雨或豪雨，西半部地區尤其嚴防豪雨等級以上的降雨。溫度方面則因為下雨，各地高溫都在28度以下，北台灣早晚稍有涼意。另外，氣象局提醒這波鋒面滯留時間長達一週，出門務必攜帶雨具，並留意最新的天氣預報。

根據《中央氣象局》預報，明天受到滯留鋒面與西南氣流的影響，各地容易有陣雨或雷雨，發生大雨或豪雨的機率相當高。氣象局提醒西半部地區可能出現豪雨等級以上的降雨。並且要留意，瞬間大雨、雷擊以及強陣風的現象。

溫度方面，因為下雨，明天各地高溫僅25至28度，低溫23、24度，北台灣早晚稍有涼意，早出晚歸需要稍加留意。

另外今晚到明天的清晨，中部以北、東南部（含綠島、蘭嶼）及澎湖、金門、馬祖沿海空曠地區及鄰近海域將出現9到10級強陣風，沿海地區風浪亦較大，請注意。

紫外線指數的方面，明天澎湖為過量級，台東、高雄、屏東和金門為高量級，其他地區皆為中量級。

空氣品質方面，明全台各地皆為良好。

《天氣風險公司》表示，明天鋒面將滯留台灣中部，大雨一陣一陣的集中在西半部沿海以及中南部山區，累積的雨量將會相當驚人，最多可能會達到大豪雨以上的等級。目前預估這波降雨將持續至下週三（21），雖然偶爾會有空檔，但幾乎每天都會有陣雨或雷雨的機會。