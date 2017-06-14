社會要和解、包容 《百萬家庭站出來》廣告不罰

2017-06-14 15:58

〔記者陳炳宏／台北報導〕國家通訊傳播委員會（通傳會）今天進行106年第一次『廣播電視節目廣告諮詢會議』，會議中針對下一代幸福聯盟於去年11月30到12月2日間播出的電視廣告《百萬家庭站出來》中，內容涉及誇大不實、誤導民眾進行討論，最後基於尊重社會多元、且社會需要多點和解包容，決議不予開罰。

NCC官員表示，關於該案總共接獲2千6百多次民眾檢舉，檢舉民眾認為該廣告內容有一些曲解、物化對於同性性別的認知；這個案子牽涉到大家關注的社會多元性別議題，當初先徵詢過諮詢委員的意見，而非通傳處委員直接就違規事實決議處份。

NCC官員表示，該案件徵詢過行政院性別平等會、法務部、教育部、內政部，確定是否有違反各部會相關法規，結果各部會回覆均無具體違法情節，而通傳會有委員有些認為這是言論自由、多元意見，不該裁罰；但也有委員認為廣告涉及不實內容，有誤導民眾不正確訊息。

最後委員基於尊重言論自由、平衡社會多元意見，也尊重性別多元平等議題、與包容多元聲音，在本於社會需要多一點和解與包容的考量下，決議不予裁罰。

下一代幸福聯盟家長代表曾獻瑩回應表示，那一次廣告的確是由關心相關議題民眾自發性製作、刊播，對此予以肯定，另外也顯示婚姻平權議題上需要多一點討論、包容，且當時時間點剛好是立法院一讀付委，所以民眾才會用赤裸方式呈現該議題，的確很容易在雙方共識不足情況下，造成對立。

曾獻瑩也指出，廣告中有提到父母稱謂被改掉、爺爺奶奶不見了等內容，是當時許毓仁與時代力量版本有出現這樣的內容，是雙方不同陣營找出讓對方難以接受的點而加以呈現，都在凸顯社會對這個議題沒有共識、討論不足。