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畢典拋裙說BYE BYE 中壢家商9月迎男生入校

中壢家商畢典場面離情依依，今年9月迎男生入校。（記者李容萍攝）

2017-06-14  13:11

〔記者李容萍／桃園報導〕國立中壢家商是全國最後一間高職女校即將走入歷史，校方昨晚舉辦畢業典禮，班聯會號召325位畢業班女學生以「拋裙子」的動作告別3年的高職生涯，留下最難忘的回憶，也宣告讓全台灣只招收女學生的職校，正式說BYE BYE。

中壢家商設校62年，被桃園人稱為「新娘學校」或「好媳婦學校」，是目前全台灣最後一所只收女學生的女高職，不過因應少子化和兩性平權，今年9月開始招收男生。

全體畢業生在畢業典禮前一天，高高的將裙子拋起，向女校說再見，有人不捨，有人覺得有男生就沒辦法無所不聊，但也有人覺得多了男生也不錯。

女校同窗情深，畢業典禮的這一刻，許多人緊緊的擁抱在一起，懷念一起上學，一起躲教官，還曾為過短的裙子傷透腦筋；在畢業典禮的夜晚，所有的酸甜苦隨著煙火成為永恆的回憶。

中壢家商校長徐明廷、家長會長詹明峰表示，以家政聞名的中壢家商，下學年已經確定有至少6位男生要來報到，校方也在新大樓規劃男女一比一比例的廁所，短期內雖然還是女大於男，但穿不穿裙子，未來會變得更彈性。

中壢家商校友會理事長蔡佳芬表示，多數女學生覺得純女校比較好玩，但在畢業的學姐眼中，多了男生的激勵，學校會更有動力。

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  • 國最後一間女校畢典拋裙說BYE BYE，今年9月迎男生入校。（記者李容萍翻攝）

    國最後一間女校畢典拋裙說BYE BYE，今年9月迎男生入校。（記者李容萍翻攝）

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