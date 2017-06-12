拒當考試機器人！國二生「不聽話」上網自學造飛機

小小年紀就擁抱夢想的周延俊，曾擔任3D列印的助教。（圖擷取自周延俊臉書頁）

2017-06-12 13:19

〔即時新聞／綜合報導〕「教育體制正在逐漸慢慢的抹殺學生的夢想」，現年14歲、就讀國二的周延俊這麼說。周延俊靠著Google自學，小六就自己花了2個月的時間自組3D印表機，14歲的這年更自組無人機參加科展。

周延俊近日接受了《親子天下》的專訪，讓他「擁抱夢想」的人生成為「會考滿分」故事的對照組，報導一出便引起許多網友的討論，周延俊也透過臉書訴說心聲。周延俊表示：「人人天生都有夢想，只是現在的教育體制正在逐漸慢慢的抹殺學生的夢想、逼他們讀書。我以前也是乖寶寶類的孩子，每次考到100分我都很開心，但是當我人生第一次投入我全部精神花了兩個月自己DIY人生第一台3D印表機時，我深深的感受到，這種開心，才是真正發自內心的開心，得到100分的那種開心其實是『虛偽』的開心。」

周延俊指出，現在的國中生接受了「洗腦式教育」後，他們不會自己解決問題，不會自己思考，更不敢想像，他們只懂得照著老師的話作，他們走的，是前人開闊好的「安全路」但台灣的家長卻認為這是「唯一一條路」因此逼他們讀書，童年的夢想，一切專長，就此消失了，變成了一個個的「考試機器人」。

他說，他目前所就讀的國中裡，「老師常常教孩子們遠離google，上面的知識有些都是錯誤的觀念」，不過，他卻覺得，「老師教的知識無法超越Google能帶來的」。他認為，老師沒有真正去教我們「思考如何判斷資訊的真實性」只是一直叫我們不要相信網路，這正是問題的所在處。他呼籲：「時代在變，知識的取得不像以前那麼難，老師們是否應該改變一下教育的模式？」

他希望透過自己的故事來傳達，「這種學習方式是可行的」，他說：「我當初選擇走這條『危險路』時，也找不到任何例子來說服我爸媽，我不希望更多像我這樣的人因找不到例子說服爸媽而就此放棄自己的夢想與專長。」