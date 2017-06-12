| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

直升機殘骸送抵松指部 齊導拍攝最後畫面待解讀

知名紀錄片《看見台灣》導演齊柏林在花蓮搭機勘景時，意外墜機罹難，失事直升機殘骸12日運抵松指部。（記者羅沛德攝）

2017-06-12  11:32

〔記者楊媛婷／台北報導〕導演齊柏林與助理陳冠齊、機師張志光10日搭乘直升機準備為《看見台灣Ⅱ》勘景時，不幸直升機失事3人罹難，直升機殘骸今日凌晨3時裝到貨車，走蘇花公，經由飛安會與空軍協調後，於上午10時30分送抵松機指揮部準備進行殘骸調查，由藍色塑膠部覆蓋的貨車運送進指揮部時，仍可看到部分槳片外露。

飛安調查官李寶康指出，目前仍在進行第一階段的蒐集事實資料，並延續昨日說法，表示根據目擊證人證詞，直升機在天空上時並沒有看到冒煙，落地後才開始冒出白煙，對於是否能排除空中爆炸原因？李寶康保守表示，媒體可以排除，但就飛安調查角度仍會進行查核。

由於直升機有架設攝影機，被問及目前攝影機中的記憶卡是否有拍攝到事故原因關鍵畫面？李寶康表示有取得攝影機的若干資料，但是必須等進一步解析，也稱攝影機中的畫面屬於阿布電影公司財產，目前是用搜條方式向阿布公司拿取該份資料、暫行保管，必須等調查結案才會歸還。李寶康也指出，昨日已取得的低空雷達圖目前已經送到專業解讀部門負責判讀。

由於攝影機重量至少超過40公斤，為了平衡飛行器，需在內艙擺設沙包，被問及是否直升機可能超載？李寶康說目前還不知道，但是就飛安調查程序，一定會查核飛機重心位置、載重平衡等是否符合規範。

外傳直升機可能因遭遇下沉氣流墜落等，李寶康則說目前還在蒐集資料種，一切要等報告結果出爐。

李寶康表示，調查結案約需8個月到1年時間。

廣告
  • 直升機殘骸今天凌晨3時裝到貨車，走蘇花公，經由飛安會與空軍協調後，於上午10時30分送抵松機指揮部準備進行殘骸調查部。（記者羅沛德攝）

    直升機殘骸今天凌晨3時裝到貨車，走蘇花公，經由飛安會與空軍協調後，於上午10時30分送抵松機指揮部準備進行殘骸調查部。（記者羅沛德攝）

  • 知名紀錄片《看見台灣》導演齊柏林在花蓮搭機勘景時，意外墜機罹難，失事直升機殘骸12日運抵松指部。（記者羅沛德攝）

    知名紀錄片《看見台灣》導演齊柏林在花蓮搭機勘景時，意外墜機罹難，失事直升機殘骸12日運抵松指部。（記者羅沛德攝）

  • 飛安調查官李寶康指出，目前仍在進行第一階段的蒐集事實資料。（記者羅沛德攝）

    飛安調查官李寶康指出，目前仍在進行第一階段的蒐集事實資料。（記者羅沛德攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 直升機 飛安會 齊柏林
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
齊柏林空勘罹難
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蒜蓉蒸雙鮮
泰式✧香茅辣拌豬
國民小吃✧大腸麵線
綿密花生湯怎麼煮？
轉寄

標題：直升機殘骸送抵松指部 齊導拍攝最後畫面待解讀


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月12日‧星期一‧丁酉年五月十八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.