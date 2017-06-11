斥資4億元 台中長春國民運動中心動土

2017-06-11 13:11

〔記者張菁雅／台中報導〕斥資4億元的南區長春國民運動中心今天動土，成為台中市第4座已動工的國民運動中心，將設置競技和休閒運動館，預定108年10月竣工。市長林佳龍期許完工後結合綠川景觀及綠空鐵道景點，成為南區新地標。

林佳龍在動土典禮上表示，長春國民運動中心設立於南區舊社區，館內設置室內外游泳池及競技運動館，滿足地方運動競賽及休閒需求；這座運動中心完工後結合綠川美麗河岸及綠空鐵道，將成為地方新地標，而配合2019東亞青運動會，更將成為打造運動城市的最佳契機。

長春國民運動中心斥資4億500萬元，將興建競技運動館和休閒運動館，總建築面積9841平方公尺，是台中市第4座已動工的國民運動中心。建設局表示，競技運動館在長春公園的公共游泳池原地興建，有室內外游泳池、三溫暖、兒童戲水設施、SPA、綜合性多功能球場及附屬地下停車場等設施，規模為地下1層、地上5層，總建築面積為8395平方公尺。

另在長春公園土地公廟附近興建綜合休閒運動館，附設健身房、韻律教室及機車停車場，地下1層、地上3層，總建築面積為1446平方公尺，1樓並規劃為社區活動中心。

建設局指出，長春國民運動中心預定108年10月竣工，驗收後再由運動局委託廠商營運。除了兩個運動場館，長春公園周遭環境與景觀將一併更新，讓公園也有新風貌。

運動局表示，市府經興建9座國民運動中心，其中，朝馬國民運動中心已營運，北區國民運動中心完工驗收中，南屯國民運動中心已動工，長春在今天動土；另外，大里、潭子、太平辦理規劃設計中；豐原、北屯則進行用地取得作業。