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福智國中會考表現優異 7人5A++還有1人作文成範文

2017-06-09  19:43

［記者黃淑莉／雲林報導］國中教育會考成績公佈，雲林縣私立福智國中表現優異，有7位學生5A++，另有一位學生謝常慈作文6級分且獲心測中心推選為會考作文範文。

福智7位5A++學生中王界龢、葉政嘉、覺尚容及方紀惟4位作文也6級分，陳晉翔、許庭毓及陳姿穎3位作文5級分。值得一提是葉政嘉代表台灣參加2016IEYI世界青少年發明展，榮獲金牌肯定，各項領域表現都很優異。

福智國中校長李岳璋指出，學校多年來重視學生五育並重全人教育，每位學生從基礎教育紮根學習背書、寫字，除各領域課程學習，更重視孩子的生命課程，生活自理、生活技能、服務學習等生活課程。

方紀惟、覺尚容及陳晉翔分享讀書方法，他們說，除了上課認真聽，有問題馬上問老師、同學，最重要是同儕間共學，透過教同學過程更能加深自己印象及理解，而且從同學問題中發現自己的問題。

作文滿級分且成為範文的謝常慈是台東魯凱族的女兒，她說，自己不愛講話、不會講話，轉學到福智後發現寫作文可以表達出自己的感想與看法，才愛上寫作。

這次作文她以自己參加族裡的小米祭經歷來寫，小時候覺得小米祭很無聊，國中後實際參與祭典發現裡面有文化傳承、感恩的意涵，她只是寫出自己的經歷，沒想到會拿滿級分且成為範文，嚇一跳也很開心。

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  • 福智國中學生謝常慈在這次會考作文拿到6級分且成為範文。（記者黃淑莉攝）

    福智國中學生謝常慈在這次會考作文拿到6級分且成為範文。（記者黃淑莉攝）

  • 謝常慈的作文。（翻攝自心測中心國中教育會考網站）

    謝常慈的作文。（翻攝自心測中心國中教育會考網站）

  • 福智國中會考表現優異學生與校長李岳璋開心合影。（記者黃淑莉攝）

    福智國中會考表現優異學生與校長李岳璋開心合影。（記者黃淑莉攝）

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