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林飛帆再聲明「不希望維安」 彰警：要增派警力！

對於林飛帆要求彰化警方取消維安，彰化縣警局維安警力將「不減反增」。（記者湯世名攝）

2017-06-08  19:09

〔記者湯世名／彰化報導〕太陽花學運領袖林飛帆今天稍早再次發出聲明「不希望維安」，不希望相關單位耗費公眾資源，進行不必要的「維安」，不過當天到場維安的警力恐將「不減反增」。彰化縣警局強調，林飛帆婚禮當天，到場的賓客人數眾多，為避免139線大彰路塞車，警方有必要派員疏導交通，此外，為避免有心人士對婚禮進行滋擾，釀成治安事件，警方當天也將增派警力在婚禮外圍維安，至於要增派多少警力，需視當天現場狀況而定。

林飛帆聲明中強調，關於婚宴細節是屬於私人領域，既不值得也不應該佔用屬於公共事務討論的媒體版面，更不希望相關單位耗費公眾資源，進行不必要的「維安」。

對於林飛帆不希望警方在他婚禮當天到場維安，彰化縣警局副局長賈立民表示，婚禮會場位於139線大彰路上，由於該路段位於交通要道，假日遊客眾多，車輛往來頻繁，婚禮當天又是例假日，預料當天將有不少賓客到場，為避免造成該路段交通壅塞，警方仍有必要派員到場疏導交通，以維護該路段行車安全。

賈立民指出，由於該場婚禮訊息經媒體及網路揭露，為避免當天恐有不同意見人員到場滋擾，釀成治安事件，警方仍將進行維安，且將「增派警力」，但僅止於在婚禮外圍，絕對不會對當事人及賓客造成困擾。

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  • 林飛帆婚禮預定地的彰化市顏氏牧場位於大彰路旁，風景優美，假日人潮眾多。（記者湯世名攝）

    林飛帆婚禮預定地的彰化市顏氏牧場位於大彰路旁，風景優美，假日人潮眾多。（記者湯世名攝）

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