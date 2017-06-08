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免費提供創業者空間 賴清德：10夢想家夢想起飛

STIR創莘園InnoSpace開幕茶會暨進駐啟業式，由市長賴清德等人主持剪綵，期待共創大台南產業新局。（南市府提供）

2017-06-08  20:10

〔記者蔡文居／台南報導〕為鼓勵創新事業，經濟部南台灣創新園區及台南市政府共同成立《STIR創莘園》，今天舉辦「STIR創莘園InnoSpace開幕茶會暨2017進駐啟業式」，10名創業種子也於今天正式進駐創莘園InnoSpace創業空間。

今天由台南市長賴清德及經濟部南台灣創新園區主任戴友煉等人共同剪綵，期待共創大台南產業新局。賴清德致詞說，今天是10個夢想家，夢想起飛的好日子，衷心祝福所有夢想家夢想成真、創業有成，也祝福創莘園蓬勃發展，能培育更多的創業家，造福大台南。

市府表示，於2004年設立「南台灣創新園區」，目標在於促進新創產業形成群聚，去年首辦《STIR創莘園》，經密集培訓及輔導，成功促成4家『新創公司』，今年更打造創莘園InnoSpace創業空間，免費提供創業者空間、創業整合式輔導、駐點專家顧問群等一系列加值服務，經專家評選，共錄取10名創業種子進駐。

戴友煉表示，自去年首辦《STIR創莘園》以來，經為期6個月專家密集培訓及輔導，已成功促成4家「新創公司」─祥太股份有限公司、無澱粉新食代有限公司、俥連網有限公司、新飛國際有限公司，今年園區基於過去成功經驗，結合南部地區產、官、學、研各界能量推廣，帶動南部整體創業風氣，經專家評選錄取的10名創業種子正式進駐創莘園InnoSpace創業空間，將進行為期六個月的一系列創業密集輔導，協助創業種子實現創業的夢想。

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