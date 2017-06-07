治水計畫執行率不到5成？ 水利署：實為9成8

水利署解釋，治水工作執行上涉及用地、軟體及硬體工作，往往為跨年度執行，有時因為統計時間差，已經估驗尚未請款計價金額未計入，數據計算上有差距。圖為水利工程。（記者楊綿傑攝）

2017-06-07 23:30

〔記者楊綿傑／台北報導〕針對遭指治水計畫第1期執行率不到一半，水利署澄清表示，依照立院決算報告，執行率為98.13%，數據計算上的不同，是因為統計時間差的關係。

水利署舉出數據說，流域綜合治理計畫第1期特別預算（103-104年）總經費58億3500萬元，截至104年底執行數為57億2591萬元，執行率應為98.13%。而截至106年第1季為止，第2期特別預算（105-106年）總經費210億5980萬元，統計至106年第1季為止，分配預算為114億9176萬元，執行數為111億8706萬元，執行率為97.35%。

水利署解釋，治水工作執行上涉及用地、軟體及硬體工作，往往為跨年度執行，有時因為統計時間差，已經估驗尚未請款計價金額未計入，數據計算上有差距。

水利署也說，「流域綜合治理計畫（103-108年）」執行單位包括水利署、營建署及農業委員會水土保持局、林務局與農田水利處等，辦理至今，水利署已完成縣、市管河川及區域排水整治109公里，改善淹水面積達150平方公里，為加速並有效控管該計畫預算及執行成果，除訂有嚴謹的審查機制外，每月亦召開專案小組等進度管控會議，針對落後案件追蹤管制。