高雄野生黃鸝49隻 鳳山數量最多曾遭盜

黃鸝於鳥松濕地一帶如「黃鶯出谷」般鳴叫。（柯木村拍攝）

2017-06-07 19:58

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄野生黃鸝計有49隻次，以鳳山區最多，先前曾有歹徒鋸斷樹巢、盜走雛鳥，棲地生態堪稱危險。

黃鸝被農委會列為瀕危一級保育動物，又稱「黃鶯」，鳥友於鳥松濕地一帶發現「黃鶯出谷」鳴叫，興奮地捕捉到身影。而高雄市野鳥學會於今年2到4月請鳥友協助調查，於8個行政區標列20個樣區，發現12個樣區出現黃鸝，共發現49隻次成鳥及4隻次幼鳥。

調查指出，鳳山區蟬聯黃鸝數量最多行政區，其次為鳥松及大寮，旗山最少，僅4月發現2隻次，而調查數量最多為3月，有成鳥30隻次及亞成鳥2隻次。

高雄市學會總幹事林昆海表示，鳥松濕地一帶黃鸝，主要棲息在澄清湖與圓山高爾夫球場，黃鸝在溼地園區蛾蟲幼蟲大發生或各種樹木結果時前來覓食，而因叫聲清亮悅耳，民間獵捕行為一直存在，暴雨等天災也嚴重威脅生態，提醒民眾維護棲地生態。

2015年5月於澄清湖附近，曾發生3隻黑枕黃鸝雛鳥遭歹徒竊走事件，歹徒趁週一澄清湖休園人跡少，粗暴地扯斷巢枝，所幸，母黃鸝及時帶走1隻幼雛，另3隻幼雛不知去向，暴行依據野生動物保育法最重可處5年有期徒刑，案由高雄市農業局移請森林警察偵辦，高雄市野鳥學會當時提供獎金5千元緝凶。

黃鸝於繁殖求偶春季，叫聲婉轉悅耳，唐朝詩聖杜甫曾以「兩個黃鸝鳴翠柳，一行白鷺上青天」稱讚美聲，也因野生黃鸝叫聲鳴脆，常遭人染指盜賣。鳥會研判，失竊雛鳥可能早被暗盤交易，淪為黑市犧牲品。