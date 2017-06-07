| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
緬甸軍機失蹤 機上116人生死未明 宜縣冬山鄉發現女浮屍 死者身分、死因待查
 首頁 > 生活

高雄野生黃鸝49隻 鳳山數量最多曾遭盜

黃鸝於鳥松濕地一帶如「黃鶯出谷」般鳴叫。（柯木村拍攝）

2017-06-07  19:58

〔記者黃旭磊／高雄報導〕高雄野生黃鸝計有49隻次，以鳳山區最多，先前曾有歹徒鋸斷樹巢、盜走雛鳥，棲地生態堪稱危險。

黃鸝被農委會列為瀕危一級保育動物，又稱「黃鶯」，鳥友於鳥松濕地一帶發現「黃鶯出谷」鳴叫，興奮地捕捉到身影。而高雄市野鳥學會於今年2到4月請鳥友協助調查，於8個行政區標列20個樣區，發現12個樣區出現黃鸝，共發現49隻次成鳥及4隻次幼鳥。

調查指出，鳳山區蟬聯黃鸝數量最多行政區，其次為鳥松及大寮，旗山最少，僅4月發現2隻次，而調查數量最多為3月，有成鳥30隻次及亞成鳥2隻次。

高雄市學會總幹事林昆海表示，鳥松濕地一帶黃鸝，主要棲息在澄清湖與圓山高爾夫球場，黃鸝在溼地園區蛾蟲幼蟲大發生或各種樹木結果時前來覓食，而因叫聲清亮悅耳，民間獵捕行為一直存在，暴雨等天災也嚴重威脅生態，提醒民眾維護棲地生態。

2015年5月於澄清湖附近，曾發生3隻黑枕黃鸝雛鳥遭歹徒竊走事件，歹徒趁週一澄清湖休園人跡少，粗暴地扯斷巢枝，所幸，母黃鸝及時帶走1隻幼雛，另3隻幼雛不知去向，暴行依據野生動物保育法最重可處5年有期徒刑，案由高雄市農業局移請森林警察偵辦，高雄市野鳥學會當時提供獎金5千元緝凶。

黃鸝於繁殖求偶春季，叫聲婉轉悅耳，唐朝詩聖杜甫曾以「兩個黃鸝鳴翠柳，一行白鷺上青天」稱讚美聲，也因野生黃鸝叫聲鳴脆，常遭人染指盜賣。鳥會研判，失竊雛鳥可能早被暗盤交易，淪為黑市犧牲品。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 鳥松濕地 鳳山 黃鶯 黃鸝
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧滑溜牛肉片
好清爽✧花椒高麗菜
超簡單！法式烤布蕾
如何挑選新鮮茄子？
轉寄

標題：高雄野生黃鸝49隻 鳳山數量最多曾遭盜


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月7日‧星期三‧丁酉年五月十三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.