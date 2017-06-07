長榮機器人「Pepper」升級 增雙語及機場導覽功能

長榮航空機器人「Pepper」升級，為旅客提供更優質的服務。（記者姚介修攝）

2017-06-07 15:47

〔記者姚介修／台北報導〕長榮航空人形機器人Pepper功能再升級，增加英、日2種語系及機場導覽等功能，尤其是全球首創的登機證掃描新功能，更可讓旅客輕鬆掌握最新登機門及時間資訊。

長榮航空於去年底先行在松山機場和桃園機場引進3部人形機器人「Pepper」擔任運務員工作，不但能以中文陪旅客聊天，還可以記錄旅客習慣及喜好等資訊。

長榮航空副總葉時忠表示，「Pepper」升級後，旅客陸續可在桃園機場貴賓室及松山機場劃位櫃檯前體驗全新服務，在長榮航空與沛博科技研發團隊努力下，多才多藝的Pepper更加聰明，能說中文、英文或日文，而且Pepper只要掃描登機證就能獲得最即時的資訊，包括登機時間、登機門、甚至連步行至登機門的時間也能快速計算，除此也即時提供目的地氣象資訊，讓旅客掌握最新天氣狀況，也讓旅客倍感溫馨與貼心。

此外，機器人新增的機場導覽功能，更詳實介紹桃園機場的各項服務設施，包括免稅商店、美食廣場及育嬰室的位置都一目了然。

葉時忠表示，機器人及人工智慧為全球產業趨勢之一，航空業需要大量人力及專業技能，同時還要面對來自世界各地不同旅客的需求，「Pepper」不斷優化的特性，是協助服務業滿足不同客層需求的利器，長榮航空在「Pepper」上線後，從不間斷腦力激盪研發新功能，未來也將積極增加聊天資料庫的範圍，實現消費者對「Pepper」隨時就可以聊天的情境，讓「Pepper」更貼近旅客。

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