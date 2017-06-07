台南寵物公園有條「天堂路」 議員諷訓練軍犬用

安平的寵物運動公園是目前台南市的唯一一個寵物公園。（呂維胤提供）

2017-06-07 13:32

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市議會今天進行市政總質詢自由發言，市議員呂維胤針對台南市安平區花費3000多萬打造的寵物運動園區提出質詢，質疑該公園因乏人管理，設施破舊，猶如一條「天堂路」，嘲諷莫非這是要用來訓練軍犬用的嗎？他要求工務局及動物防疫所應立即改善，並建議未來將開闢的公園也可興建寵物園區，讓飼主與毛小孩能有更多地方遊憩。

不過，農業局長許漢卿說，公園是工務局管理的；而工務局長蘇金安則說，面積1公頃以下的社區公園是由各區公所管理；民政局長陳宗彥表示，只要是社區公園就由區公所來管理。

呂維胤表示，安平的寵物運動公園是目前台南市唯一一個寵物公園，2008年啟用至今，由工務局完工後交由動物防疫所接管，但管理、維護十分不足，甚至2015年才整修過，但眾多設施嚴重破損依舊。

他批評說，寵物公園原本應是平順的地洞設施，卻充滿石子、磚頭、雜草，宛如天堂路一般，許多遊樂設施、休息處及清潔用品箱也都敗壞、失修，讓應是寵物天堂的寵物公園卻處處充滿危機及髒亂，讓許多飼主避而遠之，使用率大大的降低，久而久之便乏人問津，加上路標指示不足，許多愛狗人士反而都不知到台南有這麼一個寵物公園。

他建議，台南南山公墓外圍目前預定要陸續要開闢的5座公園，也能選一處適合的地點設置寵物公園，可參考新北、新竹、高雄及屏東的寵物公園作法，打造完善的動物友善環境。