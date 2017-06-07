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給展就是給面子？ 鄭問徒弟：某些單位對畫家極度羞辱

2017-06-07  10:34

〔即時新聞／綜合報導〕被日本漫畫界譽為「亞洲至寶」的台灣漫畫大師鄭問，今年3月因心肌梗塞過世後，國內外有不少單位，爭相邀約舉辦鄭問首展。鄭問弟子、台北市漫畫工會理事長鍾孟舜感慨，接洽過程中，台灣幾個單位的行事態度，讓他覺得「實在是對畫家極度羞辱」。

鍾孟舜昨於臉書提到，關於鄭問畫展，這兩個月來，國內外有不少單位來洽談，也謝謝故宮給予他很大的尊榮與尊重，承諾「我們一定把鄭問首展留在台灣」。

但回顧這段時間以來，跟某些單位接洽的過程中，讓他很生氣。鐘孟舜表示，香港、中國來談鄭問畫展，都會詢問授權金與相關費用，然而「台灣幾個單位來談，都只是問可不可以拿鄭問老師的圖來展，甚至有些單位拿鄭問老師的畫展為名申請標案經費，卻從未詢問過漫畫工會，及家人」。

鐘孟舜接著說，他們「事後才來問可不可以拿鄭問老師的畫來展，問我們同不同意。但問的時候連一張紙都沒有，場地在哪，場地多大，是否文宣宣傳，是否保險，是否有經費，完全都不知道，就希望我們立刻同意。不同意還要一直遊說」。

鐘孟舜直言，「我覺得這實在是對畫家極度羞辱，漫畫家又怎可能參加這種單位活動」。他感嘆，「是否台灣人對漫畫，就是覺得給你展就是給你面子呢？如果連鄭問老師都不尊重，那還有誰能受到尊重呢？」

鐘孟舜也代師母提醒，「所有鄭老師展覽需求，都需經過漫畫工會詢問」，請勿在沒有任何詢問下，用其名申請標案經費。

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  • 鄭問弟子、台北市漫畫工會理事長鍾孟舜感慨，這兩個月來，與國內外不少單位，洽談鄭問首展，過程中台灣幾個單位的行事態度，讓他覺得「實在是對畫家極度羞辱」。（資料照，記者劉信德攝）

    鄭問弟子、台北市漫畫工會理事長鍾孟舜感慨，這兩個月來，與國內外不少單位，洽談鄭問首展，過程中台灣幾個單位的行事態度，讓他覺得「實在是對畫家極度羞辱」。（資料照，記者劉信德攝）

  • 圖為鍾孟舜臉書感嘆內容全文。（圖擷取自鍾孟舜臉書）

    圖為鍾孟舜臉書感嘆內容全文。（圖擷取自鍾孟舜臉書）

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