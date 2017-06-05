維護興大附中師生安全 校門盼設駐車彎

2017-06-05 23:10

〔記者陳建志／台中報導〕國立興大附中每天有1600多位師生進出校園，因校門前的大里東榮路近年車流量大增，每逢上下學時接送車流壅塞，影響交通順暢和師生安全，市議員林碧秀和國光里長魏益川接獲校方陳情，爭取在校門右側增設駐車彎，市府建設局、交通局等單位今天會勘後，決定遷移公車站牌，早日設置駐車彎。

興大附中校長陳勇延表示，學校16年前創校時，校門口的東榮路交通不若現在繁忙，如今每逢上下學時間，家長接送的車流讓原本就壅塞的東榮路更混亂，增加師生通行危險，因此希望將人行道內縮設置駐車彎，讓接送車流不會影響原有的行車順暢，感謝國光里長魏益川和市議員林碧秀的協助。

市議員林碧秀、國光里長魏益川表示，接獲陳情前後3次到興大附中校門口會勘，發現目前東榮路單側僅有1個快車道和1個機車道，每逢上下學時間1600多位師生進出、接送，校門口就出現壅塞情形，確實有闢設駐車彎必要，今天特別邀集市府建設局、交通局、台電、中華電信等單位會勘，希望市府建設局加快施工腳步，早日提供師生更安全的通行環境。

市府建設局第4工務大隊廖文偉大隊長表示，勘查後決定將校門口右側約20多公尺長屬於道路的部分內縮約2米闢設駐車彎，完工後約可提供6、7輛車停放，不過屆時原有的公車站牌需遷移到校門口左側，適當的遷移地點，將由交通局、台電、中華電信等單位協調後確定。