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統一星巴克PK超商 爭食酷暑商機

2017-06-05  19:27

〔記者楊雅民／台北報導〕酷暑氣溫飆30度，超商雙雄統一超商、全家陷「冰」戰，連鎖咖啡店龍頭統一星巴克（Starbucks）也加入戰局，預期將帶動業績成長1~2成。

統一星巴克總經理徐光宇表示，去年台灣有1200 萬人到星巴克門市點購星冰樂，且每次推出新口味時，便會帶動來客數成長 2 成，顯示星冰樂的主要客層喜歡嘗鮮、追求流行的特性。

時序進入盛夏，冰品商機正式引爆，統一星巴克明日與亞太市場同步推出「茶 & 茶星冰樂」及「愛爾蘭布丁咖啡星冰樂」 2 款新品，分別以抹茶及咖啡為基底，加入茶凍及咖啡布丁，以兼顧視覺及味覺層次訴求，預計帶動業績成長 1~2 成。

統一超商則表示，根據尼爾森統計，7-ELEVEN冰品銷售市占率已達近40%，搶攻酷暑商機，7-ELEVEN北海道霜淇淋、冰沙與進口冰品3大結構齊發。

6月並祭出年度最大冰品盛事「歡樂579、翻轉抽抽樂」活動，共有120款冰品可選擇，凡到7-ELEVEN購買活動商品任選2件，即有機會抽中5折、7折、9折優惠，預期將帶動整體冰品業績成長逾3成。

全家便利商店則端出飲料抽抽樂活動，只要購買任2件18元以上的飲料即可參加抽抽樂活動，包括任選第2件1折、第2件5折、第2件8折，以及最低2件1元優惠。同時「全家行動購」針對熱賣進口冰推出家庭號組合優惠，喊出日本冰品暢銷品牌「格力高」PAPICO冰棒家庭號10入組特價199元，平均1支不到20元。

全家便利商店表示，目前門市冰品銷售前10名仍以國產冰品為主，但進口冰品逐年成長，去年銷售業績占比已達4成，今年全家透過門市與行動購物平台採雙管齊下，期盼抓住酷暑商機。

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  • 時序進入盛夏，冰品商機正式引爆，統一星巴克明日與亞太市場同步推出「茶 & 茶星冰樂」及「愛爾蘭布丁咖啡星冰樂」 2 款新品，預計帶動業績成長 1~2 成。（記者楊雅民攝）

    時序進入盛夏，冰品商機正式引爆，統一星巴克明日與亞太市場同步推出「茶 & 茶星冰樂」及「愛爾蘭布丁咖啡星冰樂」 2 款新品，預計帶動業績成長 1~2 成。（記者楊雅民攝）

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