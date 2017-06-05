竹市後站歷史建築警察宿舍 朝人文休閒規劃營運

2017-06-05 18:57

［記者洪美秀／新竹報導］新竹市議員施乃如今天市政總質詢關心後站整體發展，尤其是南大路上的警察宿舍已指定為歷史建築，她要求市府加速時程，後站的發展應具整體性，政府要帶動地方發展，她也建議將竹蓮聯里納入整體規畫，才能讓老樹舍計畫和大車站計畫發揮雙乘效益。

新竹市文化局長廖志堅說，歷史建築南大路警察宿舍，今年4月已完成調查研究，預估部分圍牆的修復經費需3500萬元以上，文化局已進行細部設計，並與警察宿舍「老樹舍計畫」的委外營運案同步委外招商，目前已有2家業者投件，19日將召開甄審委員會，評選出最優申請人，未來會與警察宿舍的修復同步進行。

文化局文資科長林曉華說，歷史建築南大路警察宿舍的老樹舍計畫，經過調查研究，有部分的圍牆因倒塌需修復，文化局已進入細部設計階段，將向文化部爭取經費，今年10月完成細部設計與委外營運招商案，明年會進入修復工程期，預計後年8月可對外營運，期許朝人文及保留警察宿舍原貌風格營運，結合周邊後站發展，成為後站新地標。

市議員施乃如說，新竹轉運站已成功翻轉後站角色，但隨之而來的問題不少，包括需增加機車停車格，還有整體後站發展等，其中警察宿舍的老樹舍計畫是很重要的人文規畫，她要求文化局應妥善規劃，不要成為蚊子館。

施乃如也要求市府針對大車站計畫應把後站周邊的商圈及生活納入規劃，如今市府朝跨站式平台規畫大車站，應把竹蓮聯里的環境也納入規劃範圍，讓後站成為新的商業活動中心，翻轉後站的地位。

市府交通處長倪茂榮說，有關後站機車停車格不足部分，已在假日時段將汽車停車格增加600個機車停車格，另外會再新增650個機車停車格，未來市府大車站計畫會將後站納入整體規劃。