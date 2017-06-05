醫病》肺癌死亡人數為癌症之首 醫師：早發現可預防

2017-06-05 14:07

〔記者林彥彤／台北報導〕肺癌發生、死亡人數位居癌症之首，主要原因是早期無症狀，確診時多為晚期。醫師提醒，定期健康檢查早發現並治療可預防病情惡化。

52歲莊先生從17歲開始吸菸，過去總習慣一天2包菸，不料在47歲時被診斷出第一期喉癌，接受放射治療控制後，開始定期回診檢查，不久前一次電腦斷層掃瞄上又發現2個肺部腫瘤，所幸經雷射導引式胸腔鏡手術治療已成功切除並恢復良好。

像莊先生一樣罹患肺癌的不在少數。根據衛福部國健署2014年十大癌登統計，肺癌發生率多年高居第二，達1萬2462人，僅次於大腸癌發生人數1萬5764人，但值得注意的是，其死亡率卻高達9167人，高於大腸癌死亡人數5603人。

林口長庚醫院胸腔外科主治醫師趙盈凱表示，肺癌的發生與年紀、家族遺傳、環境等有關，不過因為早期無明顯症狀，等到出現明顯久咳症狀時通常已惡化到第三、第四晚期，因此定時健康篩檢才可提早發現並接受治療。

趙盈凱說，過去篩檢主要是以傳統X光為主，治療上也以傳統手術或微創治療為主。但現今最新低劑量斷層掃描篩檢可讓小腫瘤無所遁形，且雷射導引式胸腔鏡手術治療可縮短手術時間，精確定位並切除腫瘤小於1公分、位置深於2公分或質地鬆軟的腫瘤，建議患者與醫師溝通適合自己的治療方式。

林口長庚胸腔內科系主任陳濘宏提醒，肺癌高危險族群有年紀大於50歲、有吸菸或接觸二手菸者、廚房油煙、從事採礦職業或是家族三等親內有肺癌病史者，務必要定期篩檢。