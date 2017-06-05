落實非核家園！ 綠能國會今動工 每年減碳53噸

立法院秘書長林志嘉（左二）、立法院永續會會長陳曼麗（右二）、執行長賴瑞隆（右一）、雲豹能源科技董事長張建偉（左一）5日主持「太陽光電系統」動工儀式，以鎮江會館屋頂作為建置地點，預計今年11月併網啟用，讓立法院成為綠能國會。（記者廖振輝攝）

2017-06-05 11:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今天是6月5日世界環境日，為配合政府推動2025年非核家園能源轉型政策，立法院率先提供鎮江會館屋頂，做為立法院太陽光電系統建置地點，預計今年11月併網啟用，每年將可發電10萬度，減碳高達53噸。

立法院秘書長林志嘉、立法院永續發展促進會會長陳曼麗、執行長賴瑞隆，以及雲豹能源科技董事長張建偉等人，今日出席「立法院太陽光電系統動工儀式」記者會。

林志嘉致詞表示，世界面臨氣候變遷挑戰，這幾天出現瞬間超大雨量，亦是氣候變遷的影響，立法院永續會希望國會能帶頭，對台灣綠能產業、政策做一些事情，經過一年來不斷努力，最後克服問題及發包，希望未來打造出節能省碳的綠能國會。

林志嘉指出，設置於鎮江會館屋頂的99KW太陽能發電系統，推估每年可以發電10萬度、減碳53噸，相當於1.96公頃森林減碳量，等於是半座大安森林公園的減碳量。蔡英文政府承諾2025年再生能源比例，要在全部能源中占20％比例，藉由綠能國會當成一個起點，希望民間企業、公司一起響應，真正做到節能減碳，對保護地球盡一份責任。

京承能源公司雲豹能源科技董事長張建偉表示，該裝置若以每戶每年使用3600度電量計算，可提供28戶一年使用電量，施工完畢後可以有效節省電費，並減少屋頂曝曬及降低室內溫度。