| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
區間盤整 新台幣中午暫收30.101元
 首頁 > 生活

落實非核家園！ 綠能國會今動工 每年減碳53噸

立法院秘書長林志嘉（左二）、立法院永續會會長陳曼麗（右二）、執行長賴瑞隆（右一）、雲豹能源科技董事長張建偉（左一）5日主持「太陽光電系統」動工儀式，以鎮江會館屋頂作為建置地點，預計今年11月併網啟用，讓立法院成為綠能國會。（記者廖振輝攝）

2017-06-05  11:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕今天是6月5日世界環境日，為配合政府推動2025年非核家園能源轉型政策，立法院率先提供鎮江會館屋頂，做為立法院太陽光電系統建置地點，預計今年11月併網啟用，每年將可發電10萬度，減碳高達53噸。

立法院秘書長林志嘉、立法院永續發展促進會會長陳曼麗、執行長賴瑞隆，以及雲豹能源科技董事長張建偉等人，今日出席「立法院太陽光電系統動工儀式」記者會。

林志嘉致詞表示，世界面臨氣候變遷挑戰，這幾天出現瞬間超大雨量，亦是氣候變遷的影響，立法院永續會希望國會能帶頭，對台灣綠能產業、政策做一些事情，經過一年來不斷努力，最後克服問題及發包，希望未來打造出節能省碳的綠能國會。

林志嘉指出，設置於鎮江會館屋頂的99KW太陽能發電系統，推估每年可以發電10萬度、減碳53噸，相當於1.96公頃森林減碳量，等於是半座大安森林公園的減碳量。蔡英文政府承諾2025年再生能源比例，要在全部能源中占20％比例，藉由綠能國會當成一個起點，希望民間企業、公司一起響應，真正做到節能減碳，對保護地球盡一份責任。

京承能源公司雲豹能源科技董事長張建偉表示，該裝置若以每戶每年使用3600度電量計算，可提供28戶一年使用電量，施工完畢後可以有效節省電費，並減少屋頂曝曬及降低室內溫度。

廣告
  • 「立法院太陽光電系統動工儀式」特選在6月5日世界地球日舉行，立法院秘書長林志嘉（左二）出席致詞。（記者陳鈺馥攝）

    「立法院太陽光電系統動工儀式」特選在6月5日世界地球日舉行，立法院秘書長林志嘉（左二）出席致詞。（記者陳鈺馥攝）

  • 立法院總務處、永續會5日舉行「太陽光電系統」動工儀式，以鎮江會館屋頂作為建置地點，預計今年11月併網啟用，讓立法院成為綠能國會。（記者廖振輝翻攝）

    立法院總務處、永續會5日舉行「太陽光電系統」動工儀式，以鎮江會館屋頂作為建置地點，預計今年11月併網啟用，讓立法院成為綠能國會。（記者廖振輝翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 世界地球日 綠能 非核家園
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
梅雨炸全台
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
日式✧薑汁秋刀魚
熱炒✧金沙綠竹筍
好清爽✧番茄蛋拌麵
三杯雞是哪三杯？
轉寄

標題：落實非核家園！ 綠能國會今動工 每年減碳53噸


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月5日‧星期一‧丁酉年五月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.