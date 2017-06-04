豪雨趨緩 預警性封閉路段從7段減為3段

豪雨造成台二線多處道路坍方阻斷，交通部公路總局持續搶修。（圖由公路總局第一區養護工程處提供）

2017-06-04 13:50

〔記者楊媛婷／台北報導〕豪雨逐漸趨緩，交通部公路總局至下午1時統計，從7段預警性封閉路段減為3段、7災情封閉路段。

公路總局指出，預警性封閉路段有台14線埔霧公路廬山路段（88k~99k），實施預警性封閉，預計於明（5）日上午8時視天候及道路狀況再行開放。台16線水里鄉中山橋（15k+361），實施預警性封閉，並於今（4）日下午5時視水位及道路狀況再行開放。台20線南橫公路勤和至復興路段（93k~99k），實施預警性封閉，並於6月15日下午5時視天候及道路狀況再行開放。

災情封閉的7路段則是台8線中橫公路大禹嶺路段（109k）路基流失，交通阻斷，預計今（4）日下午5時搶通。台8線中橫公路德基路段（63k）發生邊坡坍方，交通阻斷，預計明（5）日中午12時搶通。台14線埔霧公路廬山路段（88k），發生土石流坍方，交通阻斷，預計今（4）日下午5時搶通。台20線南橫公路勤和路段（92k），路基流失，交通阻斷，預計明（5）日下午5時搶通。台20線南橫公路向陽至利稻路段（153k~175k），多處坍方及路基流失道路無法通行，預計7日下午3時搶通。台21線新中橫公路望高路段（115k）道路邊坡坍方，交通阻斷，預計今（4）日下午5時30分搶通。台29線那瑪夏至五里埔路段（11k~23k）多處路基流失，交通阻斷，預計6月15日下午5時搶通。