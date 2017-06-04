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將跟著「畢業」 楊泮池叮嚀台大畢業生利他助人

台灣大學校長楊泮池參加105學年畢業典禮，期勉學生知識卓越也要有人文內涵。（記者吳柏軒攝）

2017-06-04  09:33

〔記者吳柏軒／台北報導〕6月畢業季來臨，台灣大學今天舉辦105屆畢業典禮，共1萬200名畢業生齊聚一堂，校長楊泮池因不續任行政職，是最後一次面對畢業生，但他致詞勉勵，盼學生追求知識外，仍要加上人文與道德，叮嚀學生受教目的是利他助人、關懷弱勢。

台大舉辦畢典，今年共有學士4828人、碩士4734人、博士638人等畢業生將步出校園，台大校長楊泮池也因論文風波受累，為平息輿論而做出不續任校長一職決定，即將跟著「畢業」，今天最後一次上台致詞，勉勵畢業生。

楊泮池認為，21世紀「新知」不斷被創造，為掌握適應時代，須強烈認知終生持續學習不可懈怠，同時盼學生了解，人類社會要更好，知識還須加上人文與道德，避免知識卓越卻無內涵。

楊泮池說，過去幾年自己的理念與夢想，是盡己之力創造更好的環境讓老師樂於教學與研究，學生能有效學習並更有國際競爭力，雖目前大環境對年輕人發展並不友善，仍提醒同學莫忘校園裡的初衷，不受限障礙而放棄。

楊泮池更舉《紐約時報》專欄作家布魯克斯的話，認為一個人的真正價值不在於輝煌的履歷，而在於旖旎的美德感動別人，願為信仰、理想、人類社會美好而盡心盡力，以此叮嚀畢業生，受教育目的是利他利人、關懷弱勢，而社會責任將是未來首要任務，盼畢業生成為一個自我為後、公益為先的知識人。

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  • 台灣大學今天舉辦105學年畢業典禮，共有1萬200畢業生齊聚一堂。（記者吳柏軒攝）

    台灣大學今天舉辦105學年畢業典禮，共有1萬200畢業生齊聚一堂。（記者吳柏軒攝）

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