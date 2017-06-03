中台灣影視基地OT案 郭台強拿下經營權

中台灣影視基地俯瞰圖。（台中市政府提供）

2017-06-03 17:40

〔記者張菁雅／台中報導〕位於台中市霧峰區的中台灣影視基地在去年10月動工，預計107年中完工，該處擁有導演李安拍攝電影「少年PI的奇幻漂流」時的造浪池，台中市政府將委外經營，由中影八德公司取得經營權，雙方將於28日簽約，成為全台首座公辦民營的製片場。

新聞局表示，中台灣影視基地占地3.12公頃，由市府編列預算7.8億元興建，去年10月底動工並進行招商作業，該基地除擁有李安的大型人工造浪池，還有2座目前全台灣最大的攝影棚、1座中型攝影棚、深水池、工作坊、辦公室、劇組休息空間等，落成後將可滿足影視產業拍攝製作需求。

新聞局也說，中台灣影視基地OT案在招商時，不少相關企業或創投公司均展現高度興趣，經歷資格審查及評審會決議，由中影八德公司脫穎而出，獲評為最優申請人。

中影八德公司得到15年的營運權，該公司董事長郭台強為鴻海董事長郭台銘的胞弟。

市府與中影八德公司將於28日正式簽約，新聞局表示，未來中影團隊進駐中台灣影視基地後，結合其母公司中影集團轄下國內歷史最悠久的片場經營能量，將提供專業技術、設備、人力等服務，並與在地大專院校如朝陽科技大學、亞洲大學、青年高中等相關科系合作，建構產學合作管道，可扶植台灣電影技術人才，帶動地方整體經濟發展。