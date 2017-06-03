積水無法通行 國1大林南下出口匝道封閉

2017-06-03 09:33

〔即時新聞／綜合報導〕梅雨鋒面逐漸南移，氣象局今上午針對南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣等五縣市發布超大豪雨特報，中南部地區陸續有淹水災情傳出。國道1號嘉義大林交流道，因大雨積水無法通行，因此南下出口匝道目前封閉。

高速公路局指出，國道1號嘉義大林交流道，因國道下方道路積水無法通行，因此封閉南下出口匝道，需改由民雄交流道下。不過北上部分仍維持正常。

另外，國道1號虎尾交流道也因下方的道路積水，虎尾交流道南出與北出匝道，左轉聯絡道方向的匝道現已封閉，但右轉方向匝道仍可通行。