中南部雨彈來襲 5縣市發布超大豪雨特報！

中央氣象局指出，今天（3日）全台持續不穩定，尤其中南部地區有明顯雨勢。（資料照，記者黃志源攝）

2017-06-03 07:19

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（3日）全台持續不穩定，尤其中南部地區有明顯雨勢，氣象局持續於全台發布豪（大）雨特報，於南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣局部地區發布超大豪雨特報，提醒民眾多加注意。

氣象局表示，由於鋒面介面在中南部的上空，提供對流發展良好的條件，中南部有明顯雨勢，南投、嘉義、高雄、屏東及花蓮山區有局部大豪雨或超大豪雨發生的機率，苗栗、台中及台東山區易有局部豪雨或大豪雨，其他各地及澎湖、金門亦有局部大雨或豪雨。

氣象局提醒民眾非必要不要前往山區活動，並注意瞬間大雨、雷擊及強陣風，隨時留意氣象局發布的最新天氣資訊及其他政府單位發布的防災訊息。溫度方面，各地由於降雨明顯，北部高溫約在25至27度，中南部及台東28、29度左右。

氣象局預估，下週日、下週一（4日、5日）西南氣流雖然減弱，但鋒面仍滯留在台灣上空，天氣依然不穩定，各地有局部大雨或豪雨發生的機率。氣溫方面，北部及東半部仍在東北風的環境內，整天感受都較為舒適，而中南部在沒下雨時仍有悶熱的感覺。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

空氣品質方面，今天全台各地及離島地區空氣品質為良好等級。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 26 ~ 29 25 ~ 35 31 ~ 34 26 ~ 31

氣象局持續於全台發布豪（大）雨特報，於南投縣、雲林縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣局部地區發布超大豪雨特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今天各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）