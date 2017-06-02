| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
新竹縣尖石4校明天停課
 首頁 > 生活

蘇花路斷點在舊礦區？環團籲政府修改礦業法

2017-06-02  17:06

〔記者陳炳宏／台北報導〕端午連假，蘇花公路再次路斷，崩塌地位於112K處，是近年來常發生崩塌的地方，今天包括地球公民、蠻野心足、惜根台灣、千里步道、環境權保障、荒野保護、台灣綠黨等民間團體召開記者會表示，地方忙著要路，中央定調為不可抗力的天災，但民間團體卻發現，自111.3K處開始一直到113.5K處，公路上下兩側都被大理石礦權所包圍（下方則延伸至115.1K），到底是天災還是人禍？政府有義務調查清楚，並提出說明。

環團指出，從1992年歷史空照可看出，蘇花公路的112.1K以及112.6K到112.8K處，都位在曾經開採、未經妥善整復的舊礦場正下方，地球公民基金會顧問蔡中岳表示，2010年梅姬颱風時有3起遊覽車與自小客車總計26人失蹤死亡的重大事故，其中2件也發生在台九線的112.1K與112.8K，鄰近還有蘇花公路最早興築且持續加長的明隧道（約在112.36K到112.54K），無法排除與舊礦場的關聯性。

環團也指出，依照雪隧經驗，通車10年因顧及安全至今未開放大貨車，未來蘇花改長隧道是否能順利開放大貨車通行，仍是未知數，雖然要直接指認崩塌與採礦的關係相當困難，過往崩塌的調查往往都以天災作結，但複合式的坍塌原因中，無法排除地質、地震、雨量、風向，但若礦區有可能是致災的原因之一，應該嘗試努力控制。採礦對環境造成的傷害，不會只是當下，殘壁的生態及自然復原，千百年都無法恢復原來的樣態。

最後環團提出共同訴求，呼籲政府應該清查蘇花公路致災原因，盤點並公布蘇花公路沿線新舊礦權；另外，執政黨也應該盡速在立法院第三會期的臨時會中，將礦業法排入議程；並立即啟動先前承諾過的礦業政策環評，將鄰近公路、聚落與環境敏感區礦場之後續處理方針納入重點評估項目。

廣告
  • 環團指出，端午連假蘇花公路再次路斷，崩塌地位於112K處，上下兩側都被大理石礦權所包圍，到底是天災還是人禍？政府有義務調查清楚，並提出說明。（記者陳炳宏攝）

    環團指出，端午連假蘇花公路再次路斷，崩塌地位於112K處，上下兩側都被大理石礦權所包圍，到底是天災還是人禍？政府有義務調查清楚，並提出說明。（記者陳炳宏攝）

  • 綠黨共同召集人吳紹文指出，宜蘭保安林與礦區重疊，顯示礦務局無視地方環保規範，如果礦業法不修正，不但破壞會持續下去，而且沒有回復的可能。（記者陳炳宏攝）

    綠黨共同召集人吳紹文指出，宜蘭保安林與礦區重疊，顯示礦務局無視地方環保規範，如果礦業法不修正，不但破壞會持續下去，而且沒有回復的可能。（記者陳炳宏攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 採礦 礦業法 蘇花公路
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘿蔔燒豬肉
超簡單✧冷漬糖心蛋
台式熱炒✧豆豉鮮蚵
削鳳梨有什麼撇步？
轉寄

標題：蘇花路斷點在舊礦區？環團籲政府修改礦業法


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月2日‧星期五‧丁酉年五月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.