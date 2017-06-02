蘇花路斷點在舊礦區？環團籲政府修改礦業法

2017-06-02 17:06

〔記者陳炳宏／台北報導〕端午連假，蘇花公路再次路斷，崩塌地位於112K處，是近年來常發生崩塌的地方，今天包括地球公民、蠻野心足、惜根台灣、千里步道、環境權保障、荒野保護、台灣綠黨等民間團體召開記者會表示，地方忙著要路，中央定調為不可抗力的天災，但民間團體卻發現，自111.3K處開始一直到113.5K處，公路上下兩側都被大理石礦權所包圍（下方則延伸至115.1K），到底是天災還是人禍？政府有義務調查清楚，並提出說明。

環團指出，從1992年歷史空照可看出，蘇花公路的112.1K以及112.6K到112.8K處，都位在曾經開採、未經妥善整復的舊礦場正下方，地球公民基金會顧問蔡中岳表示，2010年梅姬颱風時有3起遊覽車與自小客車總計26人失蹤死亡的重大事故，其中2件也發生在台九線的112.1K與112.8K，鄰近還有蘇花公路最早興築且持續加長的明隧道（約在112.36K到112.54K），無法排除與舊礦場的關聯性。

環團也指出，依照雪隧經驗，通車10年因顧及安全至今未開放大貨車，未來蘇花改長隧道是否能順利開放大貨車通行，仍是未知數，雖然要直接指認崩塌與採礦的關係相當困難，過往崩塌的調查往往都以天災作結，但複合式的坍塌原因中，無法排除地質、地震、雨量、風向，但若礦區有可能是致災的原因之一，應該嘗試努力控制。採礦對環境造成的傷害，不會只是當下，殘壁的生態及自然復原，千百年都無法恢復原來的樣態。

最後環團提出共同訴求，呼籲政府應該清查蘇花公路致災原因，盤點並公布蘇花公路沿線新舊礦權；另外，執政黨也應該盡速在立法院第三會期的臨時會中，將礦業法排入議程；並立即啟動先前承諾過的礦業政策環評，將鄰近公路、聚落與環境敏感區礦場之後續處理方針納入重點評估項目。