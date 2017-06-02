| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
 首頁 > 生活

好筍產地直送！ 龍崎農會推網購服務

2017-06-02  14:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕曾在北部市場創下1公斤拍賣價520元紀錄的台南市龍崎綠竹筍，雖然今年產量銳減，但區農會仍傾全力行銷，結合現代人消費新趨勢，推出網購服務，產地直送，宅配到府，民眾不必經過中間批發商，即時嘗鮮。

龍崎區農會今天舉辦綠竹筍評鑑比賽，並為網購服務熱鬧造勢，總幹事余秀聯表示，綠竹筍分為3、5、10、20公斤等重量4種包裝，下訂後，由產地直送，賣價以當天台北市場拍賣行情為主，透明、合理，不會任意哄抬，讓一般民眾也能買到優質的特級品。

綠竹筍比賽的給分項目，包含外觀、甜度、鮮嫩，以及色澤風味等，由台南區農業改良場、市政府農業局、龍崎區農會等單位一起評審，力求公平。

參加評鑑的綠竹筍共40組，余秀聯說，有的糖分計測後，高達7度，如同與嫩梨般鮮甜，令人垂涎；這項比賽已舉辦10年，都會邀請農民到場，相互觀摩。成績揭曉，由黃江全勝出。

農會秘書董永章指出，參加評鑑的產銷班員，都必須獲得吉園圃認證，旨在推廣安全用藥，且透過競賽的平台，一起切磋、交流，攜手向上提升。

新農人軒美蘭評估，龍崎綠竹筍多有人工灌溉，降雨偏少的影響較小，會減產約3成，主要是受到去年8月份2個颱風的摧殘，歉收嚴重為10年來之最。

廣告
  • 龍崎區農會舉辦綠竹筍評鑑，推廣優質栽培。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎區農會舉辦綠竹筍評鑑，推廣優質栽培。（記者吳俊鋒攝）

  • 龍崎區農會推出綠竹筍的網購服務，擴大行銷地方特色。（記者吳俊鋒攝）

    龍崎區農會推出綠竹筍的網購服務，擴大行銷地方特色。（記者吳俊鋒攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 綠竹筍 網購 龍崎
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘿蔔燒豬肉
超簡單✧冷漬糖心蛋
台式熱炒✧豆豉鮮蚵
削鳳梨有什麼撇步？
轉寄

標題：好筍產地直送！ 龍崎農會推網購服務


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月2日‧星期五‧丁酉年五月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.