好筍產地直送！ 龍崎農會推網購服務

2017-06-02 14:51

〔記者吳俊鋒／台南報導〕曾在北部市場創下1公斤拍賣價520元紀錄的台南市龍崎綠竹筍，雖然今年產量銳減，但區農會仍傾全力行銷，結合現代人消費新趨勢，推出網購服務，產地直送，宅配到府，民眾不必經過中間批發商，即時嘗鮮。

龍崎區農會今天舉辦綠竹筍評鑑比賽，並為網購服務熱鬧造勢，總幹事余秀聯表示，綠竹筍分為3、5、10、20公斤等重量4種包裝，下訂後，由產地直送，賣價以當天台北市場拍賣行情為主，透明、合理，不會任意哄抬，讓一般民眾也能買到優質的特級品。

綠竹筍比賽的給分項目，包含外觀、甜度、鮮嫩，以及色澤風味等，由台南區農業改良場、市政府農業局、龍崎區農會等單位一起評審，力求公平。

參加評鑑的綠竹筍共40組，余秀聯說，有的糖分計測後，高達7度，如同與嫩梨般鮮甜，令人垂涎；這項比賽已舉辦10年，都會邀請農民到場，相互觀摩。成績揭曉，由黃江全勝出。

農會秘書董永章指出，參加評鑑的產銷班員，都必須獲得吉園圃認證，旨在推廣安全用藥，且透過競賽的平台，一起切磋、交流，攜手向上提升。

新農人軒美蘭評估，龍崎綠竹筍多有人工灌溉，降雨偏少的影響較小，會減產約3成，主要是受到去年8月份2個颱風的摧殘，歉收嚴重為10年來之最。