挺夏林清 71名大專教師聯署批教育部違反程序正義

2017-06-02 11:09

〔記者林曉雲／台北報導〕輔大教授夏林清被停聘1年，包括世新大學、東吳大學、政大等大專教師今天開記者會力挺夏林清，痛批教育部違反程序正義，縱容輔大違法停聘夏林清，使校教評會凌駕於院、系教評會，違反三級三審的校園民主機制，惡例一開使大專教師人人自危，迄今已有71位大專院校教師連署譴責教育部。

夏林清的先生是鄭村棋，曾是馬英九團隊的一員，出任台北市政府勞工局長。世新大學社會發展所所長黃德北表示，輔大校長江漢聲非校教評會委員，竟出席會議，還要求校教評會一定要做出停聘決議，洩密指控更是非常荒謬，除了學生早在臉書上寫出名字，台北市社會局在親訪當事人後也認定不涉洩密，校教評會卻無視這些仍認定是洩密，根本就是粗暴的作為，讓人質疑輔大和教育部合演一齣戲政治迫害夏林清，對照政大助理教授莊國榮當時的教育部，國民黨時代教育部還可以讓莊國榮留在政大，為何民進黨執政的教育部非除去夏林清而後快？

東吳大學社工系助理教授李憶微表示，輔大系和院教評會均認為夏林清教授未達停聘程度，決議逕予結案，但校教評會未有任何合理具體的理由，就否決系和院級教評會的決議，且在夏林清未進入實質答辯情況下，即做出夏林清停聘1年的處分，輔大校教評會違法濫權。

李憶微痛批，教育部明定上級要否決下級決議，必須要有合理且具體的理由，但教育部卻僅做形式審核，包庇輔大，停聘案缺乏具體事證，不符比例原則，他們要求教育部公布審議過程及輔大送審資料，供社會大眾檢驗。

夏林清被指控吃案、延緩性平、二度傷害學生，李憶微表示，針對這三項指控，輔大性平會三位教授均已查明夏老師沒有吃案、也未延緩性平，而所謂二度傷害也是當事人主觀建構，幾乎證實夏老師是被誣陷，教育部規避夏老師被誣陷的事實，為了向民代與網路正義魔人的輿論壓力交代，另以洩密究責夏老師，但這部分也經台北市社會局證明，夏林清並未違反個資保密原則。

曾任東吳大學和台北市立大學校長的劉源俊也以書面聲明質疑教育部在接獲輔大建議時，應指出其中不合法理之處，而退回輔大重議，卻在教育部本身未完成調查之前，就在5月12日發函輔大，指經專案小組會議審議同意輔大停聘一年的處分，教育部荒唐作為，匪夷所思，此例一開嚴重影響大專教師權益。