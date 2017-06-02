超大豪雨侵襲 全台各地災情一覽表

2017-06-02 09:59

〔即時新聞／綜合報導〕大雨像瀑布！鋒面籠罩全台，中央氣象局今天早上對新北市、基隆市、台中市、南投縣、嘉義縣、高雄市、屏東縣等7縣市發布大豪雨特報後，各地陸續傳出災情，以下為各地交通災情整理一覽表。

交通影響：

暴雨襲北海岸 朱立倫取消行程赴三芝石門勘災

新北市消防局統計至9時30分，受理積淹水55件，主要分佈在淡水、三芝、石門、金山、萬里，市長朱立倫取消既定行程，趕往三芝、石門，金山豪大雨地區關切。

大雨還在下 水利署發布基隆二級淹水警戒

水利署發布基隆市二級淹水警戒，請民眾注意。

水利署發布 淡水、金山、石門、三芝、萬里一級淹水警戒

水利署發布最新訊息，新北市淡水、金山、石門、三芝、萬里一級淹水警戒，請民眾注意。

台北捷運紅樹林捷運站前，淡水老街中正東路往淡水方向因道路積水而暫時封閉，請用路人不要前往。

雨下不停 基隆產業道路路基掏空200公尺

梅雨鋒面來襲，清晨大雨造成基隆多處路段坍方；其中通往知名景點，大武崙砲台的德安產業道路，今天上午發生大面積土石坍方，造成約200公尺長路基下陷、滑落，災情慘重。

基隆豪大雨 德安產業道崩塌

豪大雨狂襲北台，基隆市中山區德安路往情人湖的德安產業道路，今天凌晨道路大面積崩塌，基隆市警局已經派員將道路封閉，請民眾繞道行駛。

淡金公路豪雨坍方雙向不通 預計下午搶通

梅雨鋒面今天為北海岸帶來驚人的雨量，石門、三芝等地區累積雨量已經破500毫米，許多道路都出現淹水及坍方災情。

暴雨襲！基隆武崙溪越堤 車輛宛如陸上行舟

梅雨鋒面來襲，驚人雨勢造成基隆武崙溪越堤段，基金一路雙向道路全泡在水中，嚴重影響車輛通行，造成回堵。

雨像用倒的！三芝道路變河流了

梅雨鋒面來襲，氣象局對全台發布大雨、豪雨或大豪雨特報，北海岸多處地區達到淹水一級警戒，其中新北市三芝地區雨量驚人，網友在臉書PO出當地照片，有的地方積水已超過一個輪胎高，道路變成河流。

淡水、三芝多處積水 柏油路面毀損

新北市淡水、三芝區今晨下起暴雨，導致多處積水，水深直達一個輪胎高，不少轎車巴士一度受困路中，大雨更淹進三芝一名獨居老婦家中，警消獲報趕抵時，老婦雖未受困，但也不願隨警消離開住處，消防人員只能協助聯繫老婦兒子。

大雨像瀑布！用路人國道行車直呼「太恐怖」

大雨像瀑布！鋒面籠罩全台，氣象局持續發布豪雨特報，中部地區今天一早就降下傾盆大雨，用路人行駛在國道3號、1號中部路段時紛紛打開大燈並放慢車速，期間雨勢甚至一度大到讓用路人看不清路況，直呼：「太恐怖了！」

北海岸暴雨金山、石門泡水 台2線部分路段管制

受梅雨鋒面與西南氣流影響，金山區三界壇路等處嚴重積水，石門區台二線22.5k、27K處，及野柳隧道口往金山方向150公尺處甚至發生土石坍方，幸無人員傷亡。

北海岸雨勢驚人 多處淹水警戒

今早正要出門上班上課的民眾注意，梅雨鋒面來襲，北海岸多處紛達淹水警戒標準，包括新北市石門、淡水、萬里、金山、三芝、八里等均達一級警戒，民眾留意安全。

豪雨驚人 北海岸多處路段管制封閉

梅雨鋒面今天為北海岸帶來驚人的雨量，石門、三芝等地區累積雨量已經破500毫米，許多道路都出現淹水及坍方災情。

大雨不斷 南投仁愛鄉投89線翠巒路段坍方

南投縣仁愛鄉山區昨午後起雨勢不斷，路況不佳的投89線力行產業道路指標14.5公里即翠巒部落路段，目前因落石坍方，土石隨雨水不斷傾洩而下，雙向交通中斷，翠巒、華崗部落居民必須改道台8線中橫公路，但山區持續降雨，公所、警方則呼籲民眾儘量避免山區活動，確保安全。

高雄山區警戒 桃源急撤26人下山

強烈梅雨鋒面來襲，已在新北地區造成嚴重淹水災情，高雄桃源山區目前累積雨量已達200毫米，雖未造成災情，但桃源區公所為避免山區道路中斷，已先行撤離25位洗腎病患及1名孕婦下山。

梅雨釀災 全台110條河川列土石流警戒

梅雨鋒面來襲！為北海岸帶來驚人的雨量，石門、三芝等地區累積雨量已經破500毫米，新北、基隆共12區列淹水警戒，另外中部多處水庫也因水位升高，開始進行洩洪或調節性放水。

交通資訊：

注意！大雨影響松機33航班、台鐵深澳線停駛

今天清晨，台北市、新北市地區出現超大豪雨，很多地區都淹水，鐵路跟航空班次也都受到大雷雨影響都有異動，截至上午11點，松山機場已有33班取消、延誤或轉降；台鐵則是深澳線受到落石攻擊，經工務班為查看決定停駛，當時行駛在路上的4711次列車退回瑞芳站。