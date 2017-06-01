今晚起各地嚴防豪大雨 鋒面明抵達全台降溫

因西南氣流與滯留鋒面抵達雙重影響，全台各地普遍會有大雨或豪雨的發生。（資料照，記者林正堃攝）

2017-06-01 20:54

〔即時新聞／綜合報導〕全台因西南氣流與滯留鋒面抵達雙重影響，從今晚起各地普遍會有大雨或豪雨，須注意劇烈天氣變化。東南部恐有焚風發生，高溫可至33度，其他地區則因降雨而溫度稍降，各地低溫將落在23至26度左右。

據《中央氣象局》預報，降雨方面，明天因北邊的滯留鋒面將來到台灣上空，外加上西南氣流仍持續影響，除中南部地區維持陣雨或雷雨的天氣外，北部及東半部地區的降雨從凌晨起也將逐漸轉趨明顯，今晚到明天各地將有大雨或豪雨發生，部分地區甚至會有豪雨以上等級發生的機率，低窪地區需慎防淹水。山區雨勢及災況恐較嚴重，須多加注意瞬間大雨、雷擊、強陣風等；慎防坍方、落石、溪水暴漲。

溫度方面，東南部有焚風發生的機率，高溫可以來到33度，其他地方由於降雨明顯，高溫將有所下降，其中北部和宜花由於鋒面後有東北風吹下來，白天高溫的降幅會較大些，約在26、27度，而中南部則在28到30度；各地低溫將落在23到26度。

受西南氣流影響，基隆北海岸、台灣西半部、恆春半島、東南部（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門、馬祖空曠地區及鄰近海域易有9至11級強陣風，沿海地區並有較大風浪。

空氣品質方面，明全台各地及離島地區空氣品質皆為良好等級。