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丁松筠授證追思會 丁松青替兄長領證完成心願

2017-05-31  22:17

〔記者吳柏緯／台北報導〕來台奉獻半世紀的光啟社副社長丁松筠神父，在領取身分證前夕傳出辭世消息。共事多年的光啟社社長莊麗紅難過表示，丁松筠為了這一天已經等了50年，甚至邀請許多朋友參加他的授證儀式。

莊麗紅表示，丁松筠神父近年來飽受心臟疾病之苦，今年3月時才剛做完成心臟支架手術，手術不但順利，復原狀況也很良好，當時甚至和大家宣告，要活到100歲，繼續為上帝與台灣服務。

丁松筠50年前來到台灣傳教後，與台灣結下了不解之緣。莊麗紅說，丁松筠常常形容自己是「美國生產，台灣加工」，即便沒有拿到身分證，也早已認定自己是台灣人、這塊土地就是他的家。

丁松筠和弟弟丁松青，來台服務超過半世紀，對台灣奉獻感動台灣人民。今年2月共同獲得內政部歸化許可，丁松青於日前正式取得身分證，丁松筠則訂於明天授證，沒想到卻因病過世。

丁松筠辭世後，光啟社也將原本明天上午舉行的授證儀式改為追思會，除了開放各界朋友緬懷外，弟弟丁松青也將代表領取身分證，完成長兄的心願。

除了無緣親自領取身分證之外，丁松筠神父另一個遺憾是看不到一手籌備的「利瑪竇紀錄片」。莊麗紅提到，紀錄片在今年3月剛完成募款，目前正在籌拍當中，丁松筠比任何人都相看到這部作品問世。製作團隊將加緊趕工，盼能製作出一部好作品，送給丁松筠。

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  • 丁松筠辭世後，光啟社也將原本明天上午舉行的授證儀式改為追思會，除了開放各界朋友緬懷外，弟弟丁松青也將代表領取身分證，完成長兄的心願。（光啟社提供）

    丁松筠辭世後，光啟社也將原本明天上午舉行的授證儀式改為追思會，除了開放各界朋友緬懷外，弟弟丁松青也將代表領取身分證，完成長兄的心願。（光啟社提供）

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