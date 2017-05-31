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哈佛合唱團訪台 美妙人聲合唱換旅費

哈佛大學鱷魚合唱團今天下午在華盛頓中學開唱，美妙的A cappella無伴奏和聲贏得滿堂彩。（記者陳建志攝）

2017-05-31  17:23

〔記者陳建志／台中報導〕美國常春藤名校哈佛大學鱷魚合唱團，每年5月到7月在全球進行約200場演出，以演唱換取旅費環遊世界，昨天12位團員抵達台中華盛頓中學，在學生接待下，品嚐珍珠奶茶等台灣美食和台中萬和宮等景點，今天下午則在學校進行演出，輕快的舞步加上A cappella無伴奏和聲贏得滿堂彩，以行動證明，不用賺大錢也能環遊世界。

華盛頓中學國際企劃部主任劉逸中表示，哈佛鱷魚合唱團每年都以合唱表演和義賣方式賺取環遊世界旅費，今年將造訪17個國家，台灣是第一站，昨天12位團員抵達學校，特別安排入住接待家庭，並由學生帶著他們暢遊台中的逢甲夜市、台中國家歌劇院等特色景點，並體驗騎乘i-BiKe，昨天剛好是端午節，還參訪萬和宮媽祖廟、吃粽子，讓團員對台灣留下深刻印象。

華盛頓中學校長吳榕峯表示，哈佛鱷魚合唱團登台18年，因學校重視國際化，今年在崇友基金會邀請下特別到校演出，今天還安排高一學生化身小外交官，全程以英文和12位團員交流，安排寫書法、做香包等活動，以及品嚐珍珠奶茶和湯圓等台灣特色小吃，12位哈佛高材生並分享求學經驗，希望學生也能學習他們勇於追夢的精神。

今天下午，哈佛大學鱷魚合唱團12位團員在上千位師生面前進行演出，並以特別練習的中文向大家問好、自我介紹，團員以無伴奏的A cappella形式演唱茉莉花等歌曲，美妙的和聲，搭配活潑的動作，還請學生上台互動，讓全場師生經歷一場難得的音樂饗宴。

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  • 哈佛大學鱷魚合唱團今天下午以A cappella無伴奏和聲和活潑的動作演出，讓華盛頓中學師生大呼過癮。（記者陳建志攝）

    哈佛大學鱷魚合唱團今天下午以A cappella無伴奏和聲和活潑的動作演出，讓華盛頓中學師生大呼過癮。（記者陳建志攝）

  • 哈佛大學鱷魚合唱團的12位團員，今天在華盛頓中學學生接待下，體驗製作端午節香包。（記者陳建志翻攝）

    哈佛大學鱷魚合唱團的12位團員，今天在華盛頓中學學生接待下，體驗製作端午節香包。（記者陳建志翻攝）

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