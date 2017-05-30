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數十年不間斷！ 70歲菜販謝文和 每天載菜捐弱勢

2017-05-30  15:51

［記者陳昀／桃園報導］70歲的桃園果菜市場批發商謝文和，69年開始找同業、友人集資捐菜給社福團體，84年起改為天天運送、數十年如一日，今天桃園果菜公司加碼，共同準備共約17噸蔬果，要送給弱勢團體共度端午佳節。

謝文和從事果菜批發近50年，起初是每月趁著農曆初三、十七，召集同行菜販一起將拜拜後剩餘的蔬果篩選裝箱，轉贈給熟識的教養院，時間一久，84年時已擴大到桃園市所有教養院，也有越來越多攤商響應，「黃俊淵、李文榮、江基萬也捐很多！」

「沒有送我就不舒服，越做越健康！」幾十年來，謝文和幾乎每天親自將蔬果運送到教養院，平時約1噸、過節就翻倍，風雨無阻，他說，如果遇上風雨，他更擔心院生沒有新鮮蔬菜能吃，這兩年年紀大了、體力大不如前，他才和教養院協調，請他們自己前來領取。

「做是福，吃是祿！」謝文和說，他的付出只是基於歡喜心，自己年輕時家境也不好，教養院的小朋友雖然不擅長表達、不會時時把感謝掛在嘴上，但每次看到他就抱緊緊的，這樣就很窩心。

謝文和過去曾獲得台灣模範勞工代表、好人好事代表、十大公益家庭等獎項，自行印製的名片上，還在電話上加註「24小時愛心服務專線」，他說，現在不只捐蔬果，只要弱勢有需要，他就幫忙接洽協助，甚至連棺木都幫忙找。

謝文和的身教，也影響在市府社會局服務的兒子謝宏益、媳婦詹秀玲，他開玩笑說，兒媳都在社會救助科服務，薪水卻很少拿回家孝敬父母，都拿去付出給社會了，眼神卻流露出欣慰和感動。

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  • 70歲的桃園果菜市場批發商謝文和，69年開始找同業、友人集資捐菜給社福團體。（謝文和提供）（記者陳昀攝）

    70歲的桃園果菜市場批發商謝文和，69年開始找同業、友人集資捐菜給社福團體。（謝文和提供）（記者陳昀攝）

  • 桃園市長鄭文燦今天到桃園果菜市場表揚桃園果菜公司，以及長期協助弱勢的菜商謝文和（後排右6）。（記者陳昀攝）

    桃園市長鄭文燦今天到桃園果菜市場表揚桃園果菜公司，以及長期協助弱勢的菜商謝文和（後排右6）。（記者陳昀攝）

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