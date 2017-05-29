台北國際電腦展InnoVEX 亞洲最大新創平台

2017-05-29 15:21

〔記者陳炳宏／台北報導〕由外貿協會及台北市電腦公會（TCA）共同主辦之2017年台北國際電腦展（COMPUTEX 2017）將於明日5月30日至6月3日在台北世貿各館場登場，在今日舉辦的COMPUTEX國際記者會中，台北市電腦商業同業公會副總幹事張笠表示，去年增設的InnoVEX創新與新創展區，提供全球新創團隊展示創意、合作媒合，現已成為亞洲最大的新創平台，張笠也預測說，現在InnoVEX名氣不如台北101，但不久將來應該會神威四方，贏過101。

貿協秘書長葉明水指出，台北國際電腦展今年吸引全球1,600家廠商，使用5,010個攤位參展，預估參觀人數將達四萬人，聚焦的五大主題包括「人工智慧與機器人」、「物聯網科技應用」、「創新與新創」、「電競與虛擬實境」及「商業解決方案」。呼應主題的四大特色展區分別是「InnoVEX（全球新創最佳展示平台）」、「SmarTEX（聚焦物聯網5大科技應用）」、「Gaming & VR（展示高效能電競與虛擬實境產品）」及「iStyle（呈現通過Apple MFi認證且具設計美學的週邊產品）」。

葉明水說，去年增設的InnoVEX創新與新創展區，今年有超過一百支來自全球新創隊伍，首獎可獲三萬美金，此外也有來自二十三個國家地區、272家國內外新創企業、加速器與育成中心參展；另外也邀請國外知名新創企業分享經驗，包括來自荷蘭的Travis翻譯寶，以及韓國知名新創產業；另外，募資平台indiegogo、電動車tesla等也都有參展。。

葉明水表示，電競已經成為ICT展的另一重點，所以此次Computex中也舉辦首場電子競技錦標賽「ZOTAC CUP MASTERS」；而VR興起，這次也和故宮合作展出新創意。

張笠則表示，去年InnoVEX創新與新創展區，已經吸引來自全球的一萬名參觀者實地造訪，而透過Twitch直播觀看的線上訪客也達七十萬人，其中超過九成三觀者是來自海外，可見是相當國際化的展覽，而今年更提供十二個來自台灣大專院校的育成中心參與展出，也提供一對一國際媒合機會，相信對創新創業也極大助力。

張笠也強調，今年經濟部中小企業處與亞洲矽谷計劃執行中心攜手合作，帶入許多不同團隊，並首度與LINE合作，透過InnoVEX官方帳號，將提供My Assistant（展覽秘書）創新的智慧展場體驗。