| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

8歲女童尿床引自卑 原來罹患膀胱過動症

醫師楊緒棣建議，超過5歲仍會尿床，應積極諮詢家醫科、兒科或泌尿科尋求治療。（台北慈濟醫院提供）

2017-05-29  14:54

〔記者張安蕎／新北報導〕一位8歲的女孩小薇，學業成績優異，在校擔任班長，卻因為晚上經常尿床而產生自卑感，經診斷發現原來是罹患「膀胱過動症」，所幸這並非無藥可醫，經過行為治療與藥物治療，三個月後已不再尿床，終於讓女孩重拾自信。

5月30日為「世界尿床日」，亞太兒童泌尿醫學會秘書長、台北慈院醫療部主任楊緒棣指出，尿床是每個人成長必經的過程，很多家長以為「長大就會好了」，其實約7％的小學生、2％的國中生甚至1％的成人有尿床困擾，不僅睡眠品質差，還造成心理壓力、影響學習與社交能力。

楊緒棣說明，有些人以為尿床多半是心理因素，或誤以為是因為睡太沉而尿床，事實上，造成尿床主要有三大因素，包括：「夜間多尿症」體內水分鬱積，在夜晚時才從尿液排出；「膀胱過動症」膀胱過度敏感或異常收縮，導致尿急、頻尿、夜尿或急迫性尿失禁；「大腦覺醒中樞異常」一般人夜晚膀胱漲尿時，會刺激大腦讓人產生尿意而去尿尿，若大腦感覺不到尿意，脊髓的反射中樞會自行決定排尿，形成尿床。

專家也建議，父母和尿床兒童溝通時，應注意尿床不是孩子的錯，不要責怪孩子。尿床確實是一個困擾，但多數尿床是可以治癒的。不要半夜叫醒孩子去尿尿，因為效果不佳，熟睡時分泌的抗利尿激素也無法正常分泌，反而造成尿床。鼓勵孩子白天多喝水，睡前2小時盡量不喝水、不喝牛奶。若孩子想穿尿布睡覺也可以，減輕尿床的壓力，較容易配合治療。若孩子超過5歲仍會尿床，應積極諮詢家醫科、兒科或泌尿科醫師，透過行為治療配合適度藥物治療，治癒率可達90％，向尿床說掰掰！

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 健康醫療 尿床 膀胱過動症
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
家常菜✧鳳梨醬鱈魚
清爽小菜✧廣東泡菜
超下飯✧泰式打拋肉
咖啡渣有好多妙用！
轉寄

標題：8歲女童尿床引自卑 原來罹患膀胱過動症


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月29日‧星期一‧丁酉年五月初四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.