8歲女童尿床引自卑 原來罹患膀胱過動症

醫師楊緒棣建議，超過5歲仍會尿床，應積極諮詢家醫科、兒科或泌尿科尋求治療。（台北慈濟醫院提供）

2017-05-29 14:54

〔記者張安蕎／新北報導〕一位8歲的女孩小薇，學業成績優異，在校擔任班長，卻因為晚上經常尿床而產生自卑感，經診斷發現原來是罹患「膀胱過動症」，所幸這並非無藥可醫，經過行為治療與藥物治療，三個月後已不再尿床，終於讓女孩重拾自信。

5月30日為「世界尿床日」，亞太兒童泌尿醫學會秘書長、台北慈院醫療部主任楊緒棣指出，尿床是每個人成長必經的過程，很多家長以為「長大就會好了」，其實約7％的小學生、2％的國中生甚至1％的成人有尿床困擾，不僅睡眠品質差，還造成心理壓力、影響學習與社交能力。

楊緒棣說明，有些人以為尿床多半是心理因素，或誤以為是因為睡太沉而尿床，事實上，造成尿床主要有三大因素，包括：「夜間多尿症」體內水分鬱積，在夜晚時才從尿液排出；「膀胱過動症」膀胱過度敏感或異常收縮，導致尿急、頻尿、夜尿或急迫性尿失禁；「大腦覺醒中樞異常」一般人夜晚膀胱漲尿時，會刺激大腦讓人產生尿意而去尿尿，若大腦感覺不到尿意，脊髓的反射中樞會自行決定排尿，形成尿床。

專家也建議，父母和尿床兒童溝通時，應注意尿床不是孩子的錯，不要責怪孩子。尿床確實是一個困擾，但多數尿床是可以治癒的。不要半夜叫醒孩子去尿尿，因為效果不佳，熟睡時分泌的抗利尿激素也無法正常分泌，反而造成尿床。鼓勵孩子白天多喝水，睡前2小時盡量不喝水、不喝牛奶。若孩子想穿尿布睡覺也可以，減輕尿床的壓力，較容易配合治療。若孩子超過5歲仍會尿床，應積極諮詢家醫科、兒科或泌尿科醫師，透過行為治療配合適度藥物治療，治癒率可達90％，向尿床說掰掰！