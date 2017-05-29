胸部感壓HTC U 11邊緣觸控？3C達人找正妹E奶實測

網傳可以用胸部觸發感應HTC U11的Edge Sense邊緣觸控，3C達人廖阿輝找來E奶外拍正妹來實測是否能感應成功。（圖擷自臉書粉絲團「3C 達人廖阿輝」）

2017-05-29 13:11

〔即時新聞／綜合報導〕宏達電5月發表新款手機「HTC U 11」，該手機最大亮點為「Edge Sense」邊緣觸控，由於是用感壓的方式操作，網路傳聞可以用胸部觸發感應，3C達人廖阿輝決定對此流言作鑑定，找來E奶外拍正妹來實測是否能感應成功。

3C達人廖阿輝在自己的粉絲團上上傳一段影片，表示「HTC U 11」推出後，它最大特點為「Edge Sense」邊緣觸控，由於是用感壓的方式操作，網路傳聞可以用胸部來觸發，廖阿輝為了確認流言是否為真，找來了E奶外拍正妹「Tiny」來實測；雖然「Tiny」換著不同比基尼來測試，甚至找來其他人幫忙推擠胸部按壓，但依然無法感應成功。

3C達人廖阿輝認為，由於女性胸部較為柔軟，觸發力道不大，「Edge Sense」感應不易，宣告流言破解；不過廖阿輝也徵求能用胸部感應成功的勇者來報名，再度證實流言。

網友在觀看後紛紛大推富有實驗精神：「這是我這輩子看過最專業的3C評測專業程度甚至超越手機本身」、「覺得這實驗不能只做一次，為了嚴謹應該多找不同人作測試」、「看完都想換手機了」、「這才是最貼近生活的測試」。

相關影片請見「3C 達人廖阿輝」粉絲團：