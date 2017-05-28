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俏夫妻返鄉當「型農」 無毒番茄拚綠金

日月潭頭社「型農」巫啟豪（右）與妻子返鄉種植玉女小番茄，並以無毒農法栽種，盼為農村與食安盡份心力。（記者劉濱銓攝）

2017-05-28  19:22

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投縣日月潭旁的頭社農村，是全台知名的絲瓜專業區，近來則有年輕俏夫妻返鄉，運用當地日夜溫差大的優勢，投入玉女小番茄的種植，雖一開始還是個門外漢，但經過不斷嘗試，以有機資材栽種無毒番茄，並透過臉書社團行銷，近來逐漸做出成績，除了成為農村生力軍外，也為自己開拓一番事業。

才27歲的巫啟豪夫妻檔，返鄉還被稱作「型農」，家鄉在南投魚池鄉頭社的他，求學時期都在台中念書，大學則就讀工業工程系，因看著學長、同學畢業後每天上班長達12小時，為了想要有自己的事業與更好的生活品質，便毅然返鄉學種番茄，妻子劉名家原本在北部教書，婚後也跟著他到鄉下拚事業。

巫啟豪說，民眾對於聖女小番茄較為熟悉，會投入栽種玉女小番茄則是看上果皮薄、香甜多汁的特點，栽種初期因為不熟悉產量與供需，曾因生產過剩滯銷，後來才改為分區栽種，讓產量維持穩定，並以植物精油、辣椒水等防治蟲害，希望能提供無毒的農產品，讓民眾吃到更安心的小番茄。

他說，近來妻子以臉書宣傳，將番茄行銷到各地，並以宅配維持鮮度，2人分工合作，透過穩定的品質擴充訂單，如今產量、銷售逐漸達成平衡，希望未來能持續以無毒方式精進品質，有朝一日也能傳承經驗，為食安盡份心力。

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  • 日月潭頭社「型農」巫啟豪雖然每天都得巡視果園，但能擁有自己的事業並提供安心蔬果，他認為相當值得也很有成就感。（記者劉濱銓攝）

    日月潭頭社「型農」巫啟豪雖然每天都得巡視果園，但能擁有自己的事業並提供安心蔬果，他認為相當值得也很有成就感。（記者劉濱銓攝）

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相關關鍵字： 型農 無毒番茄 玉女小番茄 綠金 返鄉
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