| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

福隆沙雕國內賽 「陣頭」奪冠

「2017福隆國際沙雕藝術季」國內沙雕大賽成績28日下午揭曉；第一名由「一起玩沙吧」隊的作品「廟會盛事之陣頭」奪得，將獲得3萬元獎金與10萬元沙灘車。（圖為交通部觀光局東北角風管處提供）

2017-05-28  17:10

〔記者俞肇福／新北報導〕「2017福隆國際沙雕藝術季」國內沙雕大賽成績28日下午揭曉；第一名由「一起玩沙吧」隊的作品「廟會盛事之陣頭」奪得，將獲得3萬元獎金與10萬元沙灘車。

第2名得獎隊伍為「旅行者」，作品名稱「風華草嶺制天險」，獲得獎金新台幣2萬元、獎盃一座；第3名得獎隊伍為「粉紅隊長」，作品名稱「祈福天燈」，獲得獎金新台幣1萬元、獎盃一座。本屆前3名得獎隊伍，可直接取得下屆活動參賽權。

適逢端午佳節連續假期，主辦單位端午節（30日）下午1點半於福隆沙灘舉辦「端午有成-金沙行舟創意大賽」，邀請民眾現場報名進行DIY龍舟彩繪後，一組3位合作腳踩木板、手拿龍舟彩繪紙板一同前進，最快抵達終點的前3名隊伍可獲得福容飯店提供好禮。

第2名得獎隊伍為「旅行者」，作品名稱「風華草嶺制天險」，獲得獎金新台幣20000元、獎盃一座。（圖為交通部觀光局東北角風管處提供）

第3名得獎隊伍為「粉紅隊長」，作品名稱「祈福天燈」，獲得獎金新台幣10000元、獎盃一座。（圖為交通部觀光局東北角風管處提供）

新北市福隆沙灘上，各式國內沙雕好手盡展創意，２８日公布成績；適逢端午佳節，民眾可前往觀賞。（圖為交通部觀光局東北角風管處提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 沙雕 福隆沙雕 陣頭
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
汽車頻道more »
-
電鍋煮✧味噌叉燒
傳統甜點✧雪花糕
海味✧小卷絲瓜麵線
多汁的芒果這樣挑！
轉寄

標題：福隆沙雕國內賽 「陣頭」奪冠


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月28日‧星期日‧丁酉年五月初三日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.