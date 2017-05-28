福隆沙雕國內賽 「陣頭」奪冠

「2017福隆國際沙雕藝術季」國內沙雕大賽成績28日下午揭曉；第一名由「一起玩沙吧」隊的作品「廟會盛事之陣頭」奪得，將獲得3萬元獎金與10萬元沙灘車。（圖為交通部觀光局東北角風管處提供）

2017-05-28 17:10

〔記者俞肇福／新北報導〕「2017福隆國際沙雕藝術季」國內沙雕大賽成績28日下午揭曉；第一名由「一起玩沙吧」隊的作品「廟會盛事之陣頭」奪得，將獲得3萬元獎金與10萬元沙灘車。

第2名得獎隊伍為「旅行者」，作品名稱「風華草嶺制天險」，獲得獎金新台幣2萬元、獎盃一座；第3名得獎隊伍為「粉紅隊長」，作品名稱「祈福天燈」，獲得獎金新台幣1萬元、獎盃一座。本屆前3名得獎隊伍，可直接取得下屆活動參賽權。

適逢端午佳節連續假期，主辦單位端午節（30日）下午1點半於福隆沙灘舉辦「端午有成-金沙行舟創意大賽」，邀請民眾現場報名進行DIY龍舟彩繪後，一組3位合作腳踩木板、手拿龍舟彩繪紙板一同前進，最快抵達終點的前3名隊伍可獲得福容飯店提供好禮。

第2名得獎隊伍為「旅行者」，作品名稱「風華草嶺制天險」，獲得獎金新台幣20000元、獎盃一座。（圖為交通部觀光局東北角風管處提供）

第3名得獎隊伍為「粉紅隊長」，作品名稱「祈福天燈」，獲得獎金新台幣10000元、獎盃一座。（圖為交通部觀光局東北角風管處提供）