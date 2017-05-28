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端節連假第二天 清境農場、合歡山塞爆

端午連假第2天，台14甲線清境農場路段車多。（記者佟振國攝）

2017-05-28  15:41

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道於昨天端午連假首日熱鬧開幕啟用，今天連假第2天步道採取預約售票入場，營運井然有序，但聯外道路台14甲線則湧現車潮，除了清境路段大排長龍，另一瓶頸點則在合歡山，雖然鋒面北移，合歡山降雨起霧，仍擋不住賞高山杜鵑的人潮，直到下午車潮才逐漸紓解。

清境高空觀景步道昨天正式開幕啟用，首日開放現場購票，今天開始縣府恢復預約購票進場，並實施總量管制，上、下午各2000人，未見大批排隊人潮。

但風景區交通就沒有那麼順暢，端午連假、高空觀景步道啟用及合歡山高山杜鵑花季等三重效應，台14甲線7K清境農場至32K合歡山松雪樓路段車多，沿線停車場全部爆滿，尤其清境農場青青草原南票口路段因應步道啟用，設置交通號誌讓遊客安全通過，號誌運作也讓尖峰時段的車流更難消化，遊客反映從霧社開車到清境農場花了1個多小時才抵達。

至於另一瓶頸點則在合歡山，延後報到的玉山杜鵑已經盛開，儘管連假的天候狀況不穩，今天降雨起霧，但前往合歡主峰、合歡東峰賞花的遊客仍多，一早昆陽、武嶺及松雪樓等3處停車場就塞爆，直到下午2時後才逐漸紓解。

因應端午連假及合歡山花季，公路總局與縣府協調客運業者在埔里台糖特產中心廣場設轉運站，由公車接駁遊客上清境、合歡山，但今天轉運站冷冷清清，接駁公車無用武之地。

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  • 清境高空觀景步道啟用第2天，遊客採預約購票進場，未見大量排隊人潮，營運井然有序。（記者佟振國攝）

    清境高空觀景步道啟用第2天，遊客採預約購票進場，未見大量排隊人潮，營運井然有序。（記者佟振國攝）

  • 台14甲線清境農場青青草原南票口路段配合步道啟用增設紅綠燈，讓遊客安全穿越。（記者佟振國攝）

    台14甲線清境農場青青草原南票口路段配合步道啟用增設紅綠燈，讓遊客安全穿越。（記者佟振國攝）

  • 因應清境高空步道及合歡山花季設在埔里台糖特產中心的轉運接駁站，今天空蕩蕩，乏人問津。（記者佟振國攝）

    因應清境高空步道及合歡山花季設在埔里台糖特產中心的轉運接駁站，今天空蕩蕩，乏人問津。（記者佟振國攝）

  • 因為轉運接駁站的遊客稀少，5部接駁公車也無用武之地。（記者佟振國攝）

    因為轉運接駁站的遊客稀少，5部接駁公車也無用武之地。（記者佟振國攝）

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相關關鍵字： 合歡山 清境農場 清境高空觀景步道 端午節連假
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