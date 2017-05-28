端節連假第二天 清境農場、合歡山塞爆

端午連假第2天，台14甲線清境農場路段車多。（記者佟振國攝）

2017-05-28 15:41

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣仁愛鄉清境高空觀景步道於昨天端午連假首日熱鬧開幕啟用，今天連假第2天步道採取預約售票入場，營運井然有序，但聯外道路台14甲線則湧現車潮，除了清境路段大排長龍，另一瓶頸點則在合歡山，雖然鋒面北移，合歡山降雨起霧，仍擋不住賞高山杜鵑的人潮，直到下午車潮才逐漸紓解。

清境高空觀景步道昨天正式開幕啟用，首日開放現場購票，今天開始縣府恢復預約購票進場，並實施總量管制，上、下午各2000人，未見大批排隊人潮。

但風景區交通就沒有那麼順暢，端午連假、高空觀景步道啟用及合歡山高山杜鵑花季等三重效應，台14甲線7K清境農場至32K合歡山松雪樓路段車多，沿線停車場全部爆滿，尤其清境農場青青草原南票口路段因應步道啟用，設置交通號誌讓遊客安全通過，號誌運作也讓尖峰時段的車流更難消化，遊客反映從霧社開車到清境農場花了1個多小時才抵達。

至於另一瓶頸點則在合歡山，延後報到的玉山杜鵑已經盛開，儘管連假的天候狀況不穩，今天降雨起霧，但前往合歡主峰、合歡東峰賞花的遊客仍多，一早昆陽、武嶺及松雪樓等3處停車場就塞爆，直到下午2時後才逐漸紓解。

因應端午連假及合歡山花季，公路總局與縣府協調客運業者在埔里台糖特產中心廣場設轉運站，由公車接駁遊客上清境、合歡山，但今天轉運站冷冷清清，接駁公車無用武之地。