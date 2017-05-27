| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
自強號埔心到中壢段撞人 暫無接駁計劃 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！ 北市6月底完成有線電視數位化
 首頁 > 生活

居民強力反對 林口養豬戶設置沼氣發電暫緩

2017-05-27  19:43

〔記者葉冠妤／新北報導〕林口區合法養豬場約30戶，飼養兩萬多頭豬隻，數量占全新北市的三分之一，原本擬定在今年底前設置畜牧廢水共同處理中心，發展沼氣發電，但在地居民反彈聲浪大，認為餵豬的廚餘餿水、廢水已嚴重污染當地環境，現在又多了一個沼氣發電，須集中處理糞水，「味道只會更臭！」新北市養豬協會理事長李當期表示，為顧及民眾觀感，沼氣發電計畫只好暫緩，尋求雙方共識。

新北市農業局農牧經營管理科長張麗珍表示，林口地區的養豬場豬隻數占了新北市的三分之一強，也是新北養豬場最集中的區域，由於中央畜產會近年推動畜牧業沼氣發電，畜牧糞尿轉化為綠能，原本新北市養豬協會已選定在瑞樹坑溪流域一帶設置大型的廢水共同處理中心，中央最高補助費5千5百萬元，預估每年可發電280萬度，再把電賣給台電，足以供應9千多戶家庭一個月的用電量。

不過，林口當地瑞平、嘉寶、太平里居民都強烈反對，太平里長謝玉祥說，以前林口溪有魚、有蝦，現在什麼都沒有了，只有髒臭水面，再加上養豬戶長期煮餿水飄出來的臭酸味及黑煙，製造空污，現在若再蓋一個集中處理中心，運送糞尿的路途讓臭味四散，或集中處理讓環境更糟，「養豬業者獲利，但其他人幹嘛跟著受苦？」謝玉祥說，大家也不是要趕盡殺絕，只是要求養豬戶先做到改善環境的基本要求，再談下一步該怎麼走。

李當期進一步解釋，畜牧污水長期惹民怨，所以才期待利用沼氣發電設備，將回收的糞尿轉化為再生能源，不但環保，還可以再生利用，但因為林口的養豬業規模小，各自設置不符成本，因此才選擇集中處理。

李當期說，由於居民反彈聲浪大，現階段先暫擱設置沼氣發電；張麗珍表示，市府站在協助輔導的角色，後續將持續協調養豬業者與居民意見，也將會同環保局、水利局等相關單位改善環境

廣告
  • 新北市林口區近30戶養豬場欲設置廢水共同處理中心，發展沼氣發電，卻遭到在地居民強烈反彈。（新北市農業局提供）

    新北市林口區近30戶養豬場欲設置廢水共同處理中心，發展沼氣發電，卻遭到在地居民強烈反彈。（新北市農業局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 沼氣發電 養豬戶
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
涮嘴滷肉✧可樂雞翅
甜湯✧水蜜桃杏仁
端午必吃✧南部粽
香蕉有分這麼多種？
轉寄

標題：居民強力反對 林口養豬戶設置沼氣發電暫緩


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月27日‧星期六‧丁酉年五月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.