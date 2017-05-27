暖警結合地方行善 助弱勢婦人過端午

2017-05-27 12:08

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市宋姓婦人因精神疾病領有身心障礙手冊，丈夫早夭、兒子因案入監服刑，她無人照顧，龍潭警分局中興派出所長鍾隆國查訪知情後，結合地方善心人士，今天送上粽子、白米等民生物資，希望讓宋婦也能開心度過端午節。

53歲的宋姓婦人獨居，她因精神疾病無法工作，平日多靠鄰居接濟，鍾隆國結合「龍潭和諧發展後援會」，由理事長陳鋒陽等人添購粽子、白米、麵條等民生物資，送到宋婦家中。

陳鋒陽說，希望他們的行動，能發揮拋磚引玉的效果，帶動更多善心人士，一起濟助生活困苦、孤苦無依的民眾。