學生展巧思！ 世說新語、伊索寓言變可愛故事盒

「揚寓遍」團隊把古文「世說新語」和西方「伊索寓言」變身為可愛的故事盒。（記者翁聿煌攝）

2017-05-26 18:24

〔記者翁聿煌／新北報導〕歷史悠久的古文「世說新語」和西方的「伊索寓言」可能對現在的小朋友太過艱深，復興商工廣告設計科學生們，想到將老故事用新世代的語彙和圖像重新包裝，再加上可愛的故事盒可供蒐藏，成功將傳統故事融入新元素，充滿創意的手法成為學校畢業展的吸睛作品。

復興商工學生參加今年全國高中職學生專業群科106年專題及創意製作競賽，獲得設計群第一、 第三名，藝術群第一、二名佳績，得獎作品正在復興商工畢業展上展出，獲得設計群首獎的作品「夢遊先生」，以充滿想像力的繪畫風格，把世界知名的地標建築景觀加入繪畫中，並且改變色彩和型態，讓觀賞者感受不同的視覺角度和樂趣。

「夢遊先生」的組長、廣設科數位繪畫組的曲書毓說，他們的創作不僅是藝術，還要能運用在實際生活及產品，這次的作品被使用在餐廳的室內壁畫設計，豐富的色彩和產生的整體娛樂氛圍，也獲得全國高中職學生專業群科106年專題及創意製作競賽評審的激賞，在全國百餘所學校的學生參賽作品中榮獲第一名。

廣設科圖文傳播組的「揚寓遍」小組，這次發想把古文「世說新語」和西方的「伊索寓言」的深刻含意，重新運用色彩和卡通化人物，把故事用淺顯易懂的語彙講給現在的小朋友聽，像是大家耳熟能詳的「七步成詩」和西方的「龜兔賽跑」，由學生設定的可愛角色演繹出繪本般的內容。

組員劉宜珊說，而且搭配故事書，她們設計出精巧的故事盒，包裝像一本書的書盒中，是學生以手工製作的半浮雕，再以攝影手法轉換成平面影像，作品繁複又精緻，讓人產生想要蒐藏的欲望。