義診義剪加運動 寒士提前過端午

2017-05-26 17:35

〔記者楊綿傑／台北報導〕一年一度的端午節即將到來，人安基金會為讓寒士提前感受過節氣氛，今舉辦賀節活動，除了為寒士義診、義剪外，也發放生活所需物資，並由藝人梁榕、吳東諺帶領寒士跳健康操動一動，讓他們身心都獲得放鬆。

人安基金會萬華平安站串聯各界善心，今年舉辦以「疾病防治、健康關懷」為主題的寒士端午關懷活動，現場設有義診區、義剪區，替寒士健康把關；為鼓勵寒士多運動，增強免疫力，現場500多人也一起跟著藝人梁榕、吳東諺舞動身軀，現場寒士各個笑開懷。且為防範夏日空汙、日曬導致疾病，除發放應節禮品外，也發放健康包，內含口罩、帽子、清潔沐浴用品等。

58歲的沈先生，過去是房仲業務員，因為投資失利，負債累累，被迫流浪街頭。透過朋友轉知人安有提供盥洗服務及夜宿服務而主動求助。後經由人安輔導轉介就業，目前穩定從事資料建檔的工作；沈先生表示，感謝人安的服務與照顧，希望未來自己有能力後也能幫助其他需要的寒士，回饋社會。

人安基金會表示，活動感謝弁當工場、英橋公司、美琪生技、中華西密佛教正心國際文化協會、南山人壽元利通訊處等單位共襄善舉，贊助應節禮品，另有台北市立聯合醫院和平婦幼院區、松山社大愛心義剪社、彩登造型提供義剪、義診，為寒士打理面容及把關健康。