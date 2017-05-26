台1線屏東市和生地下道填平 今天通車

2017-05-26 11:17

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東市鐵路高架化後，台1線和生地下道進行填平工程，經過近8個月的施工，今天中午12點通車，上午縣長潘孟安參加通車祈福典禮時表示，未來鐵道下方將開闢為自行車道、增設公共藝術空間，連接屏東市和潮州鎮沿線，讓交通及民眾的休憩空間更加便利。

台1線屏東市和生地下道係於民國71年屏鵝公路拓建時，原與台鐵屏東線平面鐵路交叉的路段，配合改建為地下道，以維持台1線行車順暢，但因地下道地勢低窪及該處地下水位較高，每次豪大雨期間造成地下道積水，嚴重影響用路人行車安全；在104年底台鐵屏潮線高架化完工後，公路總局第三區養護工程處斥資3400萬元，進行和生地下道改建平面道路工程，於105年11月10日開工，預定竣工日期在106年6月24日，經過趕工後，提前於今天中午12時完工通車。

今天上午潘孟安、代理屏東市長程清水、縣議員蔣家煌、市代會主席林恊松等人，到場參加通車祈福典禮。潘孟安表示，35年來和生地下道在屏東工業區扮演了交通重要角色，改建之後縣府將在高架化的鐵道下方闢建自行車道，從屏東市連接到潮州鎮，成為帶狀的休憩場所，也希望公路總局等相關單位做好後續的交通標誌和設施，讓交通及休憩更加完善。