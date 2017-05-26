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熱血車友24小時環台 送愛長濱國小

2017-05-26  09:53

［記者張存薇／台東報導］一群北部愛好休旅車旅行的車友，今天一早歡喜到台東縣長濱國小送愛。活動策畫人呂原昌說，車友們都有、也知道發育中的孩子需要完整的營養，因此透過議長饒慶鈴、長濱鄉長潘淑芳推薦，幫長濱國小募集、購買奶粉、鈣片、籃球、練習球及服裝等，由長濱國小校長嚴政雍接下這些愛心物資。

這群愛心車友在端午節前夕組團，效法「不老騎士」的精神，打算以24小時開車環繞全台，並傳遞暖暖溫情。饒慶鈴指出，感謝愛心人士捐贈滿滿物資，也歡迎更多有愛心、有能力的企業團體，共同關注台東偏鄉的教育資源。

車友們出發前已向校方詢問物資需求，今天一早8時就到長濱國小，總計捐贈營養奶粉12罐、鈣片健康食品12瓶、籃球10顆、練習牛皮球480顆、萊卡材質內裝30套、多功能頭套35套等。

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  • 愛心車友送愛偏鄉。（長濱國小提供）

    愛心車友送愛偏鄉。（長濱國小提供）

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