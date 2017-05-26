撇頭不願和馬英九握手 爆紅緝毒犬將退役開放領養

2017-05-26 10:15

〔即時新聞／綜合報導〕還記得這隻可愛的拉不拉多緝毒犬Yogi嗎？前總統馬英九2年前視察桃園機場時，蹲下想和牠握手卻遭牠撇頭不理，網友還搞笑把牠封為「神犬」，而今年Yogi將要退役，也開放民眾認養！

綜合媒體報導，今年將退役的Yogi一直在桃園機場工作，曾經查獲不少重大毒品，每天跟著領犬員上下班，上班地點包括機場、港口等出入境場所，針對可疑的貨櫃、行李進行查緝。Yogi是在2年馬英九到桃園機場視察，抗拒撇頭不願與馬英九握手而一炮而紅，當時馬英九還自嘲狗狗「牠不介意和我握手」。

想要領養Yogi的人須符合3項條件之一，第1順位是除役犬原來的領犬員，第2順位是原寄養家庭，第3順位是年滿20歲、有飼食犬隻相關經驗，且家有庭院的軍公教現職或領有月退休金退休軍公教人員。