| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
9萬買1個越南兒童 移民署救出11童工 PR 用手機看新聞 看對「時辰」很重要！
 首頁 > 生活

撇頭不願和馬英九握手 爆紅緝毒犬將退役開放領養

2017-05-26  10:15

〔即時新聞／綜合報導〕還記得這隻可愛的拉不拉多緝毒犬Yogi嗎？前總統馬英九2年前視察桃園機場時，蹲下想和牠握手卻遭牠撇頭不理，網友還搞笑把牠封為「神犬」，而今年Yogi將要退役，也開放民眾認養！

綜合媒體報導，今年將退役的Yogi一直在桃園機場工作，曾經查獲不少重大毒品，每天跟著領犬員上下班，上班地點包括機場、港口等出入境場所，針對可疑的貨櫃、行李進行查緝。Yogi是在2年馬英九到桃園機場視察，抗拒撇頭不願與馬英九握手而一炮而紅，當時馬英九還自嘲狗狗「牠不介意和我握手」。

想要領養Yogi的人須符合3項條件之一，第1順位是除役犬原來的領犬員，第2順位是原寄養家庭，第3順位是年滿20歲、有飼食犬隻相關經驗，且家有庭院的軍公教現職或領有月退休金退休軍公教人員。

廣告
  • 前總統馬英九（左）2年前視察桃園國際機場，想與緝毒犬Yogi握手，但牠卻把頭撇向另一邊不願和馬英九握手。而今年Yogi也將退役、開放民眾認養。（資料照，記者朱沛雄攝）

    前總統馬英九（左）2年前視察桃園國際機場，想與緝毒犬Yogi握手，但牠卻把頭撇向另一邊不願和馬英九握手。而今年Yogi也將退役、開放民眾認養。（資料照，記者朱沛雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： Yogi 拒握手 緝毒犬 馬英九
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
台灣成亞洲同婚平權先驅
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧金沙蝦球
小菜✧涼拌豬頭皮
好開胃✧酸辣小棒腿
認識乾式熟成牛排！
轉寄

標題：撇頭不願和馬英九握手 爆紅緝毒犬將退役開放領養


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年5月26日‧星期五‧丁酉年五月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.